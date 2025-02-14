10 cuidados essenciais com a pele oleosa

A pele oleosa é caracterizada pelo excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, o que pode deixá-la com um aspecto brilhante e propensa ao surgimento de acne. A oleosidade costuma ser mais comum na zona T do rosto (testa, nariz e queixo), em que há maior concentração de glândulas sebáceas.
Diversos fatores podem influenciar a oleosidade da pele, incluindo predisposição genética, alterações hormonais, clima quente e úmido, uso inadequado de produtos cosméticos e até a alimentação. Por isso, a seguir, a Dra. Marina Arantes, especialista em dermatologia, do Morumbi, São Paulo, lista alguns cuidados importantes com a pele oleosa. Confira!
1. Lave o rosto com produtos específicos
A limpeza é fundamental para quem tem pele oleosa , mas deve ser feita com produtos adequados. “Utilize sabonetes ou géis de limpeza que contenham ativos como ácido salicílico, zinco ou enxofre, que ajudam a controlar a oleosidade sem ressecar a pele”, orienta a Dra. Marina Arantes.
2. Evite lavar o rosto em excesso
Embora a pele oleosa produza mais sebo, lavar o rosto muitas vezes ao dia pode causar o efeito rebote, estimulando ainda mais a oleosidade. “O ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia: de manhã e à noite”, explica a especialista.
3. Use tônicos adstringentes
Após a limpeza , os tônicos ajudam a remover resíduos e controlar o brilho. “Opte por tônicos com ingredientes calmantes e reguladores, que equilibram o pH da pele e reduzem os poros dilatados”, recomenda a médica.
4. Não dispense a hidratação
Um dos maiores mitos sobre a pele oleosa é que ela não precisa de hidratação. “Mesmo a pele oleosa necessita de hidratação para manter sua barreira cutânea saudável. Escolha hidratantes oil-free ou em gel, que não obstruem os poros”, indica.
5. Aposte no protetor solar certo
A exposição solar é um dos principais fatores que agravam a oleosidade. A especialista ressalta a importância de usar protetores solares específicos para pele oleosa, preferencialmente com acabamento matte ou toque seco.
6. Invista em produtos com ácido salicílico e niacinamida
Esses ativos ajudam a controlar a produção de sebo e combatem a inflamação. “São excelentes aliados para reduzir a oleosidade e prevenir o surgimento de cravos e espinhas”, afirma.
7. Evite maquiagem pesada
O uso excessivo de maquiagem, especialmente produtos oleosos, pode obstruir os poros e agravar os problemas da pele. “Prefira maquiagens oil-free e retire completamente antes de dormir”, orienta a médica.
8. Faça esfoliação
A esfoliação remove células mortas e ajuda a desobstruir os poros . “Realize a esfoliação uma ou duas vezes por semana, mas sem exageros, para não irritar a pele”, explica a Dra. Marina Arantes.
9. Mantenha uma dieta equilibrada
A alimentação influencia diretamente a saúde da pele. “Evite alimentos muito gordurosos e aposte em uma dieta rica em antioxidantes, frutas, verduras e alimentos com baixo índice glicêmico”, recomenda a especialista.
10. Consulte um dermatologista regularmente
A pele oleosa precisa de cuidados contínuos e, em alguns casos, tratamentos mais específicos. “Um dermatologista pode indicar procedimentos como peelings químicos ou lasers, que ajudam a controlar a oleosidade e melhorar a textura da pele”, conclui a Dra. Marina Arantes.
Por Evelyn Guimarães