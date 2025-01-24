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Moda

5 benefícios do óleo de rosa mosqueta para a pele no verão

Veja como suas propriedades naturais podem favorecer a saúde e a beleza
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 18:30

O óleo de rosa mosqueta ajuda a tratar a pele no verão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)
O óleo de rosa mosqueta ajuda a tratar a pele no verão Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock
Altas temperaturas e exposição ao sol costumam afetar diretamente a saúde da pele, causando danos como ressecamento e manchas. Por isso, uma rotina eficiente e focada em regeneração é essencial para enfrentar os dias quentes. Neste contexto, ingredientes ricos em propriedades restauradoras e nutritivas tornam-se importantes na rotina de cuidados. O óleo de rosa mosqueta é um exemplo.
Segundo a farmacêutica Dra. Camila de Oliveira, do Laboratório Aclimação, o produto é extraído das sementes da rosa mosqueta, planta cultivada principalmente no Chile.“O óleo é indicado para tratamentos de regeneração da pele e é útil especialmente em períodos de altas temperaturas, quando a pele sofre mais agressões externas”, explica.
Veja, abaixo, 5 benefícios do óleo de rosa mosqueta para a pele no verão!

1. Clareamento de manchas

O óleo contribui para a uniformização do tom da pele, ajudando a clarear manchas causadas por exposição ao sol, acne e alterações hormonais.

2. Regeneração celular

Com vitamina A em sua composição, o óleo estimula a renovação celular e melhora a elasticidade da pele, sendo indicado para redução de cicatrizes, flacidez e linhas finas.

3. Proteção antioxidante

A presença de vitamina E auxilia na proteção da pele contra os radicais livres gerados pela exposição ao sol, ajudando a prevenir danos.
O óleo de rosa mosqueta pode ajudar a manter a firmeza da pele e a retardar os sinais de envelhecimento (Imagem: WildMedia | Shutterstock)
O óleo de rosa mosqueta pode ajudar a manter a firmeza da pele e a retardar os sinais de envelhecimento Crédito: Imagem: WildMedia | Shutterstock

4. Estímulo à produção de colágeno

O óleo contém vitamina C, que contribui para a produção de colágeno, mantendo a firmeza da pele e retardando os sinais de envelhecimento.

5. Hidratação profunda

O óleo oferece hidratação , atuando na reparação da barreira cutânea e auxiliando na recuperação de áreas ressecadas.

Como usar o óleo de rosa mosqueta

O óleo deve ser aplicado na rotina noturna, diretamente sobre a pele limpa. É recomendável evitar exposição ao sol após o uso para garantir melhores resultados.
Por Liane Mota

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