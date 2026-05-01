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Yghor Dalvi

Artigo de Opinião

É advogado especialista em Direito do Trabalho, sócio do escritório Ferreira Borges Advogados
Yghor Dalvi

Dia do Trabalho: modernização da legislação exige atenção

O momento atual exige um olhar atento não apenas para os direitos já consolidados, mas também para as transformações em curso
Yghor Dalvi
É advogado especialista em Direito do Trabalho, sócio do escritório Ferreira Borges Advogados

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 08:30

Publicado em 

01 mai 2026 às 08:30

Celebrado em 1º de maio, o Dia do Trabalho vai além de uma data comemorativa: é um marco histórico de lutas, conquistas e reflexões sobre o presente e o futuro das relações trabalhistas. No Brasil, a data também está diretamente ligada à consolidação de direitos fundamentais, especialmente após a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, que unificou e sistematizou normas essenciais para trabalhadores e empregadores.

 

A CLT estabeleceu pilares que ainda sustentam o mercado de trabalho brasileiro, como jornada de oito horas, férias remuneradas, descanso semanal e proteção previdenciária. Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o modelo formal segue sendo considerado atrativo por uma parcela significativa dos trabalhadores que buscam emprego.

 

No entanto, o universo trabalhista mudou e segue em ritmo acelerado com o avanço da tecnologia. O momento atual exige um olhar atento não apenas para os direitos já consolidados, mas também para as transformações em curso.

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

O crescimento da inteligência artificial e das automatizações faz com que tanto empresas, quanto trabalhadores, precisem se reinventar.

 

A legislação também passou por mudanças relevantes com o objetivo de se adaptar a novas dinâmicas econômicas e tecnológicas. Entre os principais pontos estão o crescimento do trabalho remoto e híbrido, a valorização de acordos individuais e coletivos, o avanço da economia de plataformas e a maior flexibilização das relações de trabalho.


Além disso, temas como saúde mental, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e condições dignas de trabalho ganham protagonismo no debate contemporâneo.

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A busca por produtividade e segurança jurídica exige planejamento e atualização permanente também pelas empresas, especialmente diante de mudanças legislativas e novas formas de contratação. O equilíbrio entre redução de custos e garantia de direitos tornou-se um dos principais pontos de atenção no ambiente empresarial.


Entre eles, está a discussão sobre o possível fim da escala de trabalho 6x1. A proposta prevê dois dias de descanso semanais, sem redução salarial, o que impacta diretamente a organização das empresas e a dinâmica do mercado de trabalho.

 

O debate envolve não apenas a redução do número de dias trabalhados, mas também a reorganização estrutural das empresas e os reflexos diretos na renda do trabalhador e na competitividade do mercado brasileiro.


No Dia do Trabalho, mais do que celebrar conquistas, é preciso garantir que elas sejam preservadas e adaptadas às novas realidades, tanto para trabalhadores quanto para empregadores.

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