Dia do Trabalho: modernização da legislação exige atenção

Celebrado em 1º de maio, o Dia do Trabalho vai além de uma data comemorativa: é um marco histórico de lutas, conquistas e reflexões sobre o presente e o futuro das relações trabalhistas. No Brasil, a data também está diretamente ligada à consolidação de direitos fundamentais, especialmente após a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, que unificou e sistematizou normas essenciais para trabalhadores e empregadores.

A CLT estabeleceu pilares que ainda sustentam o mercado de trabalho brasileiro, como jornada de oito horas, férias remuneradas, descanso semanal e proteção previdenciária. Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o modelo formal segue sendo considerado atrativo por uma parcela significativa dos trabalhadores que buscam emprego.

No entanto, o universo trabalhista mudou e segue em ritmo acelerado com o avanço da tecnologia. O momento atual exige um olhar atento não apenas para os direitos já consolidados, mas também para as transformações em curso.