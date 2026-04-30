O Brasil que envelhece trabalhando

O Brasil está envelhecendo — e mais rápido do que muita gente imagina. Dados do IBGE indicam que a população com 60 anos ou mais já representa mais de 15% dos brasileiros, e a tendência é que esse percentual continue crescendo nas próximas décadas.





E a mudança demográfica nunca vem sozinha. Ao contrário, traz impactos profundos para a economia, para as políticas públicas e, sobretudo, para a forma como enxergamos o papel do idoso na sociedade.





Um desses impactos é perceptível no mercado de trabalho. Em 2024, a taxa de ocupação de pessoas com mais de 60 anos no Brasil atingiu o recorde de 24,4%.





Significa que uma em cada quatro pessoas com mais 60 ou mais de oito milhões de idosos seguem economicamente produtivos, em um aumento superior a 68% em 12 anos. E dois verbos explicam essa realidade: o querer e o precisar, revelando duas faces de um processo complexo.