CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba

Trinta anos. Três décadas acordando o capixaba com informações importantes para o dia, atravessando o trânsito muitas vezes complicado da Grande Vitória, entrando na cozinha no almoço e fechando a noite com reflexões profundas. A CBN Vitória não é só uma rádio de notícias; é também uma companheira, que segue junto com o ouvinte quando o mundo parece confuso, distante e também incerto.
Neste aniversário, comemorado nesta quinta (30), a “Informação que você confia” celebra não somente a longevidade de uma emissora, mas um laço afetivo com o Espírito Santo.
Em um tempo de desinformação e desconfiança, o meio rádio se ergue como um farol. A pesquisa Credibilidade das Mídias, divulgada em 2025, aponta o rádio como líder absoluto: 81% de credibilidade entre os brasileiros, com 47% de frequência de acesso. À frente da TV fechada (75% de credibilidade e 52% de acesso) e da mídia impressa (68% e 41%). O rádio supera até aplicativos de mensagens (51% de confiança apesar de 73% de uso), provando que confiança vem de qualidade verificada, não de volume.
A CBN Vitória tem isso na essência, com jornalismo que contextualiza, explica e ajuda o ouvinte a navegar pela vida real.
Trinta anos no ar simbolizam essa confiança conquistada notícia a notícia. A legitimidade vem de presença constante, de ser muitas vezes a primeira a contar o que afeta o bairro, a família, o bolso do cidadão. É também a que emociona sem perder o eixo de que por aqui se trabalha com informação.
Milton Jung, âncora da rádio em rede nacional, na semana passada, durante a comemoração dos 20 anos do programa Fim do Expediente e também da CBN Vitória, disse algo que tem toda a relação com isso: O ouvinte não quer receber somente a informação primeiro. Quer receber a informação certa primeiro. Isso ajuda a definir o que é a CBN nesses 30 anos de operações no nosso estado.
Um dos argumentos que torna a CBN especial é essa proximidade que emociona: ela está no carro no engarrafamento da Terceira Ponte, na pausa (ou não) do trabalho ouvindo notícias do trânsito ao vivo, na ligação dos pontos entre bastidores e o que está visível. É companhia nos momentos solitários, serviço prático que organiza o dia – alertas de chuva, orientações eleitorais, debates que ajudam a decidir a sua vida. Como publicamos recentemente em reportagem, a CBN Vitória é uma marca sólida, fruto de uma relação duradoura com quem ouve a rádio
Nestes 30 anos, a CBN Vitória nos ensinou que informação de qualidade é "abraço em forma de áudio". Ela ajuda o capixaba a tomar decisões da melhor forma, a se sentir menos isolado no dia a dia caótico. Com apoio do capixaba e de uma equipe comprometida e determinada, que nos ajudam a fazer essa rádio todos os dias, trocando o ruído por clareza.
Parabéns, CBN! Que avancemos em muitos e muitos anos contando com a vitalidade da rádio que toca notícias.