CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba

Trinta anos. Três décadas acordando o capixaba com informações importantes para o dia, atravessando o trânsito muitas vezes complicado da Grande Vitória, entrando na cozinha no almoço e fechando a noite com reflexões profundas. A CBN Vitória não é só uma rádio de notícias; é também uma companheira, que segue junto com o ouvinte quando o mundo parece confuso, distante e também incerto.





Neste aniversário, comemorado nesta quinta (30), a “Informação que você confia” celebra não somente a longevidade de uma emissora, mas um laço afetivo com o Espírito Santo.





Em um tempo de desinformação e desconfiança, o meio rádio se ergue como um farol. A pesquisa Credibilidade das Mídias, divulgada em 2025, aponta o rádio como líder absoluto: 81% de credibilidade entre os brasileiros, com 47% de frequência de acesso. À frente da TV fechada (75% de credibilidade e 52% de acesso) e da mídia impressa (68% e 41%). O rádio supera até aplicativos de mensagens (51% de confiança apesar de 73% de uso), provando que confiança vem de qualidade verificada, não de volume.