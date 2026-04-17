CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril

A rádio CBN Vitória completa 30 anos no dia 30 de abril e, de olho na comemoração, a emissora prepara uma série de ações para marcar a data. Com o conceito “Informação que você confia”, a rádio que toca notícias dá início a uma agenda comemorativa que se estende ao longo dos próximos meses. A temporada reúne conteúdos especiais, projetos editoriais e iniciativas integradas aos eventos da Rede Gazeta.
A programação comemorativa inclui uma edição especial do programa “Fim de Expediente” no dia 24 deste mês, em Vitória. Já no dia 30, o programa CBN Vitória, conduzido pela jornalista Fernanda Queiroz, terá uma edição especial com a participação de ouvintes no estúdio. Nas semanas seguintes, a rádio publicará uma série de conteúdos no Instagram com a participação de comentaristas e apresentadores, resgatando histórias e reforçando a conexão com o público.
Como parte dos festejos, a marca da CBN Vitória ganha um selo exclusivo de 30 anos (confira abaixo). O novo visual de 30 anos circula nas redes sociais, na programação da TV Gazeta com veiculação de um vídeo institucional, além de inserções nos ambientes digitais de A Gazeta e do próprio site da rádio.
“Celebrar os 30 anos da CBN Vitória é lembrar o quanto a gente leva a sério o compromisso com uma informação bem feita e contextualizada. São três décadas fazendo parte e mostrando as mudanças do Espírito Santo, do Brasil e do mundo aos capixabas. Nesse formato, a gente aprende todos os dias que não é suficiente ser rápido, é preciso explicar, aprofundar e prestar serviço com utilidade. Essa forma de trabalhar é o que fortalece nossa relação com o público e dá ainda mais sentido a essa comemoração”, lembra o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento.
Para a apresentadora e editora-executiva da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, a relação com o ouvinte é um dos pilares dessas três décadas no ar. “Esses 30 anos da CBN Vitória também contam a história de uma relação muito próxima com o ouvinte. Quem está do outro lado não apenas acompanha a notícia, mas participa, questiona e ajuda a construir o que vai ao ar. A comemoração reforça exatamente isso: uma rádio que evolui com o tempo, mas que mantém como essência a escuta, o diálogo e a confiança do ouvinte”, destaca.
Em novembro, o evento “Panorama Político - CBN” fecha as comemorações de aniversário com uma análise dos resultados das urnas e o impacto na vida dos capixabas.