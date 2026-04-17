CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril

“Celebrar os 30 anos da CBN Vitória é lembrar o quanto a gente leva a sério o compromisso com uma informação bem feita e contextualizada. São três décadas fazendo parte e mostrando as mudanças do Espírito Santo, do Brasil e do mundo aos capixabas. Nesse formato, a gente aprende todos os dias que não é suficiente ser rápido, é preciso explicar, aprofundar e prestar serviço com utilidade. Essa forma de trabalhar é o que fortalece nossa relação com o público e dá ainda mais sentido a essa comemoração”, lembra o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento.





Para a apresentadora e editora-executiva da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, a relação com o ouvinte é um dos pilares dessas três décadas no ar. “Esses 30 anos da CBN Vitória também contam a história de uma relação muito próxima com o ouvinte. Quem está do outro lado não apenas acompanha a notícia, mas participa, questiona e ajuda a construir o que vai ao ar. A comemoração reforça exatamente isso: uma rádio que evolui com o tempo, mas que mantém como essência a escuta, o diálogo e a confiança do ouvinte”, destaca.



