Segunda Ponte: ordem de serviço para criar 5ª faixa será assinada na segunda (15)

O governo do Espírito Santo vai assinar na próxima segunda-feira (15) a ordem de serviço para implantação da quinta faixa de rolamento da Segunda Ponte, uma das principais ligações entre Cariacica, Vila Velha e Vitória. A cerimônia está prevista para ocorrer às 8h30, na Praça do Complexo Esportivo Hugo Viola, em Jardim América.





As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Cariacica, inclusive por meio dos perfis oficiais do município nas redes sociais, e confirmadas na agenda do governador Ricardo Ferraço (MDB).





Segundo a administração municipal, o investimento estimado é de R$ 15 milhões. A intervenção prevê a criação de uma nova faixa de tráfego no sentido Cariacica/Vila Velha para Vitória, com o objetivo de ampliar a capacidade da via e reduzir os congestionamentos registrados diariamente no acesso à Capital.





De acordo com a prefeitura, as obras terão início pelo trecho de acesso à ponte em Jardim América e seguirão em direção a Vitória, em uma extensão aproximada de 1,2 quilômetro. O projeto também prevê a modernização da iluminação pública e adequações na sinalização viária.





Em material divulgado pelo município, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União), afirmou que a ampliação da ponte é uma demanda aguardada por motoristas que utilizam o trecho e que a obra deve contribuir para melhorar a fluidez do trânsito na região.





A implantação da quinta faixa integra ações voltadas à mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória. A expectativa, segundo a prefeitura, é reduzir os gargalos no acesso à Segunda Ponte, principalmente nos horários de pico.





Ainda conforme as informações divulgadas pelo município, a previsão é que a obra seja concluída até dezembro deste ano. As etapas que exigirem intervenções na barreira central da ponte deverão ocorrer no período noturno para reduzir os impactos ao trânsito.