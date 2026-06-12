AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mobilidade

Segunda Ponte: ordem de serviço para criar 5ª faixa será assinada na segunda (15)

Obra de R$ 15 milhões pretende ampliar a capacidade da via e reduzir congestionamentos no trânsito entre Cariacica, Vila Velha e Vitória

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 20:35

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 jun 2026 às 20:35
Segunda Ponte
Segunda Ponte: obras terão início pelo trecho de acesso em Jardim América Ricardo Medeiros

O governo do Espírito Santo vai assinar na próxima segunda-feira (15) a ordem de serviço para implantação da quinta faixa de rolamento da Segunda Ponte, uma das principais ligações entre Cariacica, Vila Velha e Vitória. A cerimônia está prevista para ocorrer às 8h30, na Praça do Complexo Esportivo Hugo Viola, em Jardim América.


As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Cariacica, inclusive por meio dos perfis oficiais do município nas redes sociais, e confirmadas na agenda do governador Ricardo Ferraço (MDB).


Segundo a administração municipal, o investimento estimado é de R$ 15 milhões. A intervenção prevê a criação de uma nova faixa de tráfego no sentido Cariacica/Vila Velha para Vitória, com o objetivo de ampliar a capacidade da via e reduzir os congestionamentos registrados diariamente no acesso à Capital.


De acordo com a prefeitura, as obras terão início pelo trecho de acesso à ponte em Jardim América e seguirão em direção a Vitória, em uma extensão aproximada de 1,2 quilômetro. O projeto também prevê a modernização da iluminação pública e adequações na sinalização viária.


Em material divulgado pelo município, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União), afirmou que a ampliação da ponte é uma demanda aguardada por motoristas que utilizam o trecho e que a obra deve contribuir para melhorar a fluidez do trânsito na região.


A implantação da quinta faixa integra ações voltadas à mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória. A expectativa, segundo a prefeitura, é reduzir os gargalos no acesso à Segunda Ponte, principalmente nos horários de pico.


Ainda conforme as informações divulgadas pelo município, a previsão é que a obra seja concluída até dezembro deste ano. As etapas que exigirem intervenções na barreira central da ponte deverão ocorrer no período noturno para reduzir os impactos ao trânsito.

Veja Também 

Segunda Ponte

Segunda Ponte: ordem de serviço para criar 5ª faixa será assinada na segunda (15)

Temporal com queda de granizo danificou telhados e lavouras de café em Muniz Freire, no Caparaó do ES

Muniz Freire decreta situação de emergência após tempestade com granizo

Imagem de destaque

Usuários do Instagram, WhatsApp e Facebook relatam instabilidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Prefeitura de Cariacica Governo do ES Vila Velha Vitória (ES) ricardo ferraço Euclério Sampaio Segunda Ponte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula diz que terminou radioterapia e que cura do câncer de pele foi definitiva
Imagem de destaque
Vereadores de Aracruz vão ter direito a R$ 10 mil para reembolso de despesas
Seis armas que seriam de secretário da prefeitura de Ibatiba foram apreendidas pela PC
Servidor da Prefeitura de Ibatiba é detido por posse ilegal de arma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados