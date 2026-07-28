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Itararé

Mulher fica presa em kitnet durante incêndio e é salva por vizinhos em Vitória

No momento em que as chamas se espalharam, havia uma mulher trancada no imóvel, sem a chave de casa. Ninguém ficou ferido

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 21:59

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jul 2026 às 21:59
Cômodos de kitnet foram atingidos por um incêndio Leitor A Gazeta

Um incêndio atingiu uma kitnet no térreo de um prédio no bairro Itararé, em Vitória, na noite desta segunda-feira (27). O fogo atingiu dois cômodos e, no momento em que as chamas se alastraram, havia uma mulher presa no imóvel, sem a chave de casa.


Familiares não quiseram gravar entrevista, mas relataram à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que a jovem teria sido trancada pelo irmão mais novo, de 30 anos, que tem esquizofrenia e deixou a kitnet pouco antes de o fogo se espalhar. Ele já teria atentado contra a vida de outro irmão, que também morava no local e não estava em casa no momento do incêndio.


Vizinhos conseguiram arrombar a porta e tirar a moradora do local antes de tentarem apagar as chamas, sem sucesso. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionado e cerca de dois mil litros de água foram necessários para colocar um fim ao incêndio.


Segundo o tenente Natã, do Corpo de Bombeiros, ainda não é possível determinar o que provocou o fogo. "Todas as possibilidades estão em aberto. Como não houve vítima, quem tem que pedir perícia são os moradores. Mas a polícia foi acionada para dar uma instrução mais correta sobre o que deve ser feito agora", afirmou.


Após uma vistoria, moradores do segundo e terceiro andar foram liberados para voltar aos seus apartamentos.


Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas ao Corpo de Bombeiros, às Polícias Civil e Militar e à Guarda Municipal de Vitória.

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