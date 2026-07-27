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Defesa pessoal

Spray de pimenta para mulheres: veja regras e cuidados para uso

Equipamento poderá ter até 50 ml e deverá ser utilizado apenas para interromper ou evitar agressões; venda terá regras específicas

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 17:34

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jul 2026 às 17:34
Frascos de spray de pimenta deverão ter, no máximo, 50 ml Agência Senado/Divulgação

A liberação do uso de spray de pimenta por mulheres maiores de 18 anos exige atenção ao uso correto e responsável do equipamento de defesa pessoal, que deve ser utilizado de forma segura e dentro dos limites da lei.


Embora ainda dependam de regulamentação do governo federal as especificações dos produtos autorizados e as regras para venda, utilização, rastreabilidade e descarte, alguns critérios já foram estabelecidos. Entre eles está o volume máximo do spray, limitado a 50 ml. Acima desse limite, o equipamento será de uso restrito às forças de segurança.


Outro ponto estabelecido é que o instrumento deverá ser utilizado somente para interromper ou evitar agressões injustas, de modo que a usuária consiga neutralizar a ameaça e se afastar da situação de risco. Mesmo nesses casos, alguns cuidados são necessários, conforme destaca o guarda municipal Venâncio, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal de Vitória.


Fatores como o ambiente, a direção do vento, a distância do agressore o risco de atingir terceiros podem comprometer a eficácia do spray e até colocar outras pessoas em perigo.


"O conhecimento técnico é o que garante um emprego proporcional, seguro e dentro da legalidade. Para a população, a recomendação é buscar orientação sobre o funcionamento do spray e lembrar que ele não substitui outras medidas de segurança.”


Após o uso, a orientação é que a pessoa se afaste do local, procure um ambiente seguro e acione imediatamente as forças de segurança para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis.

Quem poderá comprar

A compra do spray será permitida às mulheres maiores de 18 anos mediante apresentação de:


  • documento oficial com foto;
  • comprovante de residência;
  • certidão que comprove a inexistência de condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça.


Os estabelecimentos autorizados a vender o produto deverão manter registro das vendas para garantir a rastreabilidade do equipamento, orientar as compradoras sobre o uso correto e registrar os dados de quem ficará com a posse do spray.

Confira as principais dicas

  • Ao adquirir o produto, verifique se ele está devidamente regularizado, uma vez que há substâncias que causam ardência, mas que não são adequadas e podem até mesmo causar lesões graves;
  • Respeite a distância ideal de utilização, que deverá ser informada nas instruções de uso;
  • Ao utilizar o spray, o foco deve ser a região dos olhos, da boca e do nariz do agressor;
  • Tenha cuidado com o vento, pois ele pode mudar a direção da substância;
  • Em situações envolvendo suspeito armado, não reaja nem utilize o equipamento;
  • Armazene o spray em local fresco. A ferramenta não deve ser guardada em locais quentes nem exposta ao sol.

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