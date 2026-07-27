Spray de pimenta para mulheres: veja regras e cuidados para uso

A liberação do uso de spray de pimenta por mulheres maiores de 18 anos exige atenção ao uso correto e responsável do equipamento de defesa pessoal, que deve ser utilizado de forma segura e dentro dos limites da lei.





Embora ainda dependam de regulamentação do governo federal as especificações dos produtos autorizados e as regras para venda, utilização, rastreabilidade e descarte, alguns critérios já foram estabelecidos. Entre eles está o volume máximo do spray, limitado a 50 ml. Acima desse limite, o equipamento será de uso restrito às forças de segurança.





Outro ponto estabelecido é que o instrumento deverá ser utilizado somente para interromper ou evitar agressões injustas, de modo que a usuária consiga neutralizar a ameaça e se afastar da situação de risco. Mesmo nesses casos, alguns cuidados são necessários, conforme destaca o guarda municipal Venâncio, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal de Vitória.





Fatores como o ambiente, a direção do vento, a distância do agressore o risco de atingir terceiros podem comprometer a eficácia do spray e até colocar outras pessoas em perigo.





"O conhecimento técnico é o que garante um emprego proporcional, seguro e dentro da legalidade. Para a população, a recomendação é buscar orientação sobre o funcionamento do spray e lembrar que ele não substitui outras medidas de segurança.”





Após o uso, a orientação é que a pessoa se afaste do local, procure um ambiente seguro e acione imediatamente as forças de segurança para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis.