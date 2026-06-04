Policiais usam spray de pimenta para separar pitbull que atacou poodle em GuaçuÍ

Ainda conforme a PM, o pitbull foi recolhido pela própria tutora e levado para o interior da residência, onde permaneceu contido com coleira e em local seguro. A mulher foi orientada sobre a responsabilidade na guarda do animal e sobre as possíveis penalidades administrativas e judiciais em caso de novas ocorrências.





Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não localizou registro de ocorrência com essas características encaminhado à Delegacia Regional de Alegre.