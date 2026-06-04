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No meio da rua

Policiais usam spray de pimenta para separar pitbull que atacou poodle em GuaçuÍ

Animal foi levado de volta para a residência da tutora após intervenção dos policiais militares

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 13:36

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

04 jun 2026 às 13:36

Um cachorro de pequeno porte, semelhante a um poodle, foi atacado por um cão da raça pitbull em uma rua do bairro Cid Moreira, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O ataque foi flagrado por uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento na região.

Diante da agressividade do animal, os policiais utilizaram spray de pimenta para interromper o ataque e evitar que a situação se agravasse. Após a intervenção, o cachorro atacado conseguiu fugir do local e não foi mais localizado. De acordo com informações levantadas pelos militares, ele não teria tutor e estava solto na rua no momento do ataque.

Ainda conforme a PM, o pitbull foi recolhido pela própria tutora e levado para o interior da residência, onde permaneceu contido com coleira e em local seguro. A mulher foi orientada sobre a responsabilidade na guarda do animal e sobre as possíveis penalidades administrativas e judiciais em caso de novas ocorrências. 


Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não localizou registro de ocorrência com essas características encaminhado à Delegacia Regional de Alegre.

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