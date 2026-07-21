Ansiedade: 8 sinais de alerta para o transtorno mental

Reconhecer os sinais da ansiedade é essencial para buscar apoio antes que os sintomas afetem a qualidade de vida Crédito: Imagem: Yalenika_art | Shutterstock

A ansiedade é caracterizada por uma resposta natural do corpo diante de situações percebidas como ameaçadoras ou estressantes. Ela é uma parte inerente à vida humana e pode ser útil em situações em que precisamos de um impulso extra de energia ou atenção para enfrentar um determinado desafio. No entanto, quando se torna excessiva, persistente e interfere nas atividades diárias, ela pode se tornar um transtorno.

O transtorno de ansiedade é uma condição mental caracterizada por preocupação intensa e persistente, medo ou nervosismo excessivo em relação a situações específicas ou atividades do dia a dia. Pode manifestar-se de várias formas, incluindo ataques de pânico, fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno de ansiedade social e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. No entanto, podem ser prejudiciais, sobretudo nas relações sociais, seja no trabalho, na escola e/ou nas atividades diárias. Vale ressaltar que o transtorno de ansiedade pode afetar pessoas de todas as idades e é uma das condições de saúde mental mais comuns em todo o mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros, o que corresponde a 9,3% da população, convivem com o transtorno.

Abaixo, confira os principais sintomas de alerta da ansiedade.

1. Preocupação intensa e persistente

A preocupação intensa e persistente costuma se manifestar por meio de pensamentos contínuos sobre problemas futuros ou eventos cotidianos, como escola, desempenho e interações sociais. Também pode haver sensação de apreensão mesmo quando não existe um perigo imediato, além de preocupação desproporcional ao contexto ou à probabilidade real de um problema.

Esse sinal pode estar relacionado ao transtorno de ansiedade generalizada, às fobias específicas, ao transtorno de pânico ou à ansiedade social. Além disso, estressores crônicos, como problemas na escola, no ambiente familiar ou situações de bullying , e vulnerabilidades biológicas também podem contribuir para o quadro.

2. Dificuldade em relaxar ou dormir

A dificuldade em relaxar ou dormir pode ser percebida pela mente acelerada ao deitar, pela incapacidade de “desligar” os pensamentos, pela insônia de início (dificuldade para adormecer) ou pelo sono fragmentado. Mesmo após várias horas na cama, a pessoa pode acordar com sensação de cansaço.

Esse sintoma pode estar associado à ansiedade generalizada, ao estresse, à higiene do sono inadequada, ao uso de eletrônicos antes de dormir e ao consumo de estimulantes, como cafeína. Em alguns casos, também pode estar relacionado a condições médicas ou medicamentos.

Palpitações, suor excessivo e tremores podem ser respostas físicas desencadeadas pela ansiedade Crédito: Imagem: goffkein.pro | Shutterstock

3. Palpitações cardíacas, sudorese e tremores

Palpitações cardíacas, sudorese e tremores são sintomas físicos comuns em pessoas com ansiedade. Eles podem se manifestar como batimentos cardíacos acelerados ou sensação de que o coração está “disparado” ou “pulando”, suor excessivo em momentos de ansiedade e tremores nas mãos ou no corpo.

Esses sintomas geralmente estão relacionados à resposta fisiológica ao estresse, provocada pela ativação do sistema nervoso simpático. Também podem ocorrer em casos de transtorno de pânico, ansiedade intensa ou como efeito do consumo de substâncias estimulantes, como cafeína, e de alguns medicamentos.

4. Respiração rápida ou ofegante

A respiração rápida ou ofegante costuma ocorrer durante episódios de ansiedade e caracteriza-se por uma respiração superficial e acelerada, conhecida como hiperventilação. Nesses momentos, a pessoa pode sentir dificuldade para respirar de forma calma e controlada.

Esse sintoma pode estar relacionado à ativação do sistema de resposta ao estresse , às crises de pânico, à ansiedade intensa, a técnicas respiratórias inadequadas em situações de ansiedade ou a condições respiratórias preexistentes.

5. Sensação de falta de ar ou sufocamento

A sensação de falta de ar ou sufocamento pode causar a impressão de não conseguir obter ar suficiente, além de provocar aperto na garganta ou sensação de sufocamento. Esse sintoma é comum durante crises de ansiedade ou de pânico.

Ele pode ser consequência de uma resposta intensa de ansiedade, da hiperventilação ou da tensão muscular na região do tórax e do pescoço. No entanto, também pode estar relacionado a condições médicas, como asma e doenças cardíacas, que precisam ser descartadas por um profissional de saúde.

6. Tensão muscular

Durante crises de ansiedade, a tensão muscular pode provocar rigidez, dores e sensação de “nó” no pescoço, nos ombros e na mandíbula. Também é comum o aparecimento de dores de cabeça relacionadas ao excesso de tensão.

Esse sintoma costuma estar associado à resposta crônica ao estresse e à ansiedade, mas também pode ser agravado por postura incorreta e falta de movimento. Como consequência, pode causar desconforto físico constante, prejudicar o sono e limitar a realização de atividades físicas.

Pensamentos negativos recorrentes podem distorcer a percepção da realidade, reforçar o sofrimento emocional e dificultar o enfrentamento da ansiedade Crédito: Imagem: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock

7. Pensamentos negativos recorrentes

Os pensamentos negativos recorrentes costumam se manifestar pela predominância de interpretações catastróficas e de um padrão automático de pessimismo, que pode influenciar a forma como a pessoa percebe as situações do dia a dia.

Esse sinal pode estar relacionado à ansiedade, à depressão, à baixa autoestima e a padrões de pensamento aprendidos. Além de manter o estado emocional negativo, pode reduzir a motivação e aumentar o risco de isolamento. Nesses casos, técnicas cognitivas que ajudam a identificar pensamentos automáticos e questionar as evidências que os sustentam podem contribuir para o controle dos sintomas.

8. Evitação de situações que causam ansiedade

A evitação de situações que causam ansiedade ocorre quando a pessoa passa a se esquivar de lugares, pessoas ou atividades percebidas como ameaçadoras, como faltar às aulas, recusar convites para eventos sociais ou planejar maneiras de não enfrentar determinados gatilhos.

Esse comportamento costuma funcionar como uma estratégia para reduzir o desconforto imediato e é comum em pessoas com fobias, ansiedade social e transtorno de pânico. No entanto, pode provocar prejuízos no desenvolvimento social, acadêmico e profissional, além de reforçar o medo e dificultar a recuperação. Por isso, abordagens graduais, como a exposição progressiva, devem ser realizadas com orientação de um profissional.

A importância do diagnóstico precoce

Identificar a ansiedade precocemente pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de condições mais graves, como depressão , transtornos de pânico ou outros problemas de saúde mental. Não a tratar interfere significativamente na vida diária, pois a ansiedade crônica pode levar ainda a problemas de saúde física, como hipertensão, doenças cardíacas, problemas gastrointestinais e enfraquecimento do sistema imunológico.

Além disso, reconhecer os sinais permite que a pessoa tome decisões mais conscientes sobre o tratamento e o estilo de vida. Falar abertamente sobre a ansiedade ajuda a reduzir o estigma associado aos transtornos mentais e promove um ambiente em que mais pessoas se sintam confortáveis para buscar ajuda sem medo de julgamentos.

Caso esteja lutando contra a ansiedade, é fundamental procurar um profissional de saúde mental qualificado, que poderá oferecer suporte, orientação e o tratamento mais adequado para ajudar no controle dos sintomas e na melhora da qualidade de vida.

Por Estela Mares