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Noroeste do ES

Mulher suspeita de tentar sequestrar menina é contida por populares em Colatina

Segundo a PM, a suspeita afirmou que a menina não era filha do homem e tentou afastá-la do pai

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 21:07

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

21 jul 2026 às 21:07
Ocorrência gerou confusão no Calçadão Geraldo Pereira, no Centro.
Ocorrência gerou confusão no Calçadão Geraldo Pereira, no Centro. Videomonitoramento

Uma mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após ser suspeita de tentar sequestrar uma menina de 8 anos numa lanchonete localizada na Av. Beira Rio, na tarde desta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, ela foi contida por populares e hostilizada com xingamentos até a chegada dos policiais.


De acordo com a PM, o pai da criança, que trabalha no estabelecimento onde o caso aconteceu, relatou que a mulher entrou no local perguntando onde ficava o banheiro. Em seguida, ela se sentou ao lado da menina, passou as mãos em seus cabelos e começou a conversar com a criança.


Quando o homem chamou a filha para perto, a suspeita afirmou que a menina não era filha dele e que ele não teria como comprovar a paternidade. Segundo o estabelecimento Combo do Rei, a mulher chegou a dizer que levaria a criança embora e tentou impedir que ela fosse ao encontro do pai, segurando a menina quando ele tentou levá-la para um local seguro.


Ainda segundo a PM, funcionárias do estabelecimento intervieram na situação e conseguiram retirar a criança, que estava assustada, de perto da suspeita. O Combo do Rei informou que o pai da menina evitou qualquer contato físico com a mulher e pediu ajuda às colegas de trabalho para garantir a segurança da filha e das demais pessoas presentes no local.


Durante patrulhamento no Centro de Colatina, policiais militares foram acionados por populares, que informaram que uma mulher suspeita de tentar sequestrar uma criança estava contida no Calçadão Geraldo Pereira. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma aglomeração de pessoas em volta da suspeita, que era alvo de xingamentos. A população teria reconhecido a mulher após o perfil do estabelecimento comercial onde ocorreu o caso publicou imagens da ação da suspeita nas redes sociais. 


Os policiais disseram que não presenciaram agressões nem constataram lesões aparentes na mulher. A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada até a publicação desta reportagem. Mais detalhes sobre o caso deverão ser divulgados após a conclusão dos procedimentos policiais.

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