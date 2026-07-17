Homem é preso suspeito de provocar incêndios em vegetação em Colatina

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de provocar incêndios em uma área de vegetação no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (16), durante o combate a um incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros.





De acordo com a corporação, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas, testemunhas apontaram o homem como responsável por atear fogo na vegetação. Conforme os relatos, o suspeito já havia incendiado o mesmo local mais cedo e, no momento da ocorrência, estaria provocando um novo foco de incêndio nas proximidades.





Ao irem até o ponto indicado, os bombeiros encontraram o homem observando um foco de incêndio que, segundo a corporação, havia acabado de ser iniciado. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Colatina.





De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.