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Flagrante

Homem é preso suspeito de provocar incêndios em vegetação em Colatina

Publicado em

17 jul 2026 às 10:52
O caso foi flagrado no bairro Colatina Velha, na tarde de quinta-feira (16), durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio
De acordo com o Corpo de Bombeiros, enquanto combatiam as chamas, testemunhas apontaram o suspeito como responsável por atear fogo na vegetação Divulgação | SESP

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de provocar incêndios em uma área de vegetação no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (16), durante o combate a um incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros.


De acordo com a corporação, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas, testemunhas apontaram o homem como responsável por atear fogo na vegetação.  Conforme os relatos, o suspeito já havia incendiado o mesmo local mais cedo e, no momento da ocorrência, estaria provocando um novo foco de incêndio nas proximidades. 


Ao irem até o ponto indicado, os bombeiros encontraram o homem observando um foco de incêndio que, segundo a corporação, havia acabado de ser iniciado. Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Colatina.


De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
A partir desta sexta (17)

BR 262: DNIT suspende Pare e Siga em trecho de Domingos Martins aos finais de semana

Publicado em 17/07/2026 às 11:15
Data: 05/03/2020 - ES - Domingos Martins - Trecho da BR - 262, km 28, Domingos Martins, onde houve deslizamento causado pelas chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pare e Siga na BR 262 será suspenso nos finais de semana Ricardo Medeiros

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o sistema de Pare e Siga implantado para a execução dos serviços de recapeamento na BR 262, entre os km 22 e 40, em Domingos Martins, será temporariamente suspenso durante os fins de semana, a partir desta sexta-feira (17).


As intervenções serão interrompidas às sextas-feiras, a partir das 12h, com liberação total das pistas, sendo retomadas nas manhãs de segunda-feira. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego durante a alta temporada de inverno, facilitando o deslocamento de moradores e turistas em direção à Região Serrana.


O DNIT ressalta que a suspensão é válida exclusivamente para o trecho em recapeamento entre os km 22 e 40, permanecendo inalterado o cronograma das demais frentes de obras na BR 262, incluindo o trecho da cratera em Venda Nova do Imigrante.


A autarquia orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, manterem velocidade compatível com as condições da via e redobrarem a atenção ao trafegar pelos segmentos em obras, contribuindo para a segurança de todos os usuários e das equipes que atuam na rodovia.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
1ª etapa da requalificação

Canal de Camburi ganha deque e nova área de convivência neste sábado (18)

Publicado em 17/07/2026 às 10:44
Divulgação | Prefeitura de Vitória

O Canal de Camburi, em Vitória, iterá sua primeira etapa de requalificação inaugurada neste sábado (18), às 16h30.


A orla entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, neste primeiro momento, vai contar com deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo. 


As obras da Prefeitura de Vitória integram o Programa Vitória de Frente Mar e compõem as intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, até o final das duas etapas, o trecho conte com 3,3 km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas. 

Serviço

Inauguração Canal de Camburi

Data: 18/07 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Canal de Camburi - final da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Bairro Santa Inês

Homem é preso ao empurrar moto furtada de cabo da PM em Vila Velha

Publicado em 17/07/2026 às 10:30

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (17) após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada de um cabo da Polícia Militar, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas se desequilibrou, caiu e acabou capturado. 


Segundo a Policia Militar, o cabo havia estacionado a Honda CG Titan em frente à própria residência. Pouco depois, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ao analisar imagens de uma câmera de segurança de um imóvel vizinho, ele conseguiu identificar as características do suspeito e repassou as informações às equipes de patrulhamento.


Durante as buscas, os policiais localizaram o homem empurrando a motocicleta em direção a um beco. Ao notar a presença da equipe, ele tentou escapar correndo, mas caiu durante a fuga e foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto qualificado e resistência.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Neste sábado (18)

Ação oferece emissão de identidade e negociação de dívidas em Vila Velha

Publicado em 17/07/2026 às 09:19
Polícia Científica (PCIES)

O Procon Itinerante promove, neste sábado (18), uma ação de atendimento gratuito na Igreja de Nova Vida em Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O evento será realizado das 8h às 13h e oferecerá serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), negociação de débitos, orientação jurídica e outros atendimentos à população.


As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serão disponibilizadas 200 senhas.


A ação contará com a participação do Procon-ES, da Polícia Científica, da Defensoria Pública do Estado, da EDP, da Cesan e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Serviços disponibilizados

  • Registro de reclamações e orientação do Procon-ES;
  • Atividade educativa sobre direitos do consumidor;
  • Emissão de Carteira de Identidade (acima de 12 anos);
  • Tarifa Social de água, energia e esgoto;
  • Serviços da Cesan e EDP;
  • Orientação jurídica;
  • Informações sobre acesso à justiça e direitos do cidadão;
  • Consulta ao CPF (CDL).

Documentos necessários

Para os atendimentos, é preciso levar carteira de identidade ou CNH e CPF; fatura de água e/ou energia; cartão do CadÚnico, Bolsa Família ou BPC.


A emissão de Carteira de Identidade exige cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento legível e em bom estado de conservação, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 impressa, com boa qualidade, fundo claro e camisa escura. 

SERVIÇO

Ação Procon Itinerante

Dia: 18/07 (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Igreja de Nova Vida em Capuaba –situada na Estrada de Capuaba, nº 820, bairro Ilha das Flores, Vila Velha

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Obra do Mergulhão de Camburi entra em nova fase e reduz faixas na Norte Sul

Publicado em 17/07/2026 às 08:58

As obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, entram na fase de execução das fundações e estruturas. Em função disso, algumas alterações no trânsito foram necessárias, principalmente para quem vem de Jardim Camburi e precisa acessar a Dante Michelini.


A avenida Norte Sul, no sentido Serra, nas proximidades do antigo hotel Canto do Sol, teve estreitamento de mais uma faixa. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), no início do projeto o acordo era a manutenção de duas faixas de circulação, mas, por questões de segurança operacional, foi necessário diminuir para apenas uma. 


A Semob explica que a intervenção foi planejada para acontecer nos períodos de férias escolares, quando há redução no volume de veículos circulando na região. 


A Prefeitura de Vitória orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e respeitem a sinalização para a segurança de todos. 

Trecho para quem vem de Jardim Camburi e pretende acessar a Dante Michelini está reduzido a uma faixa  Fernando Madeira

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Inhanguetá

Câmera de de segurança usada pelo tráfico é descoberta em Vitória

Publicado em 16/07/2026 às 18:00
Guarda de Vitória localiza e retira câmera de monitoramento do tráfico em Inhanguetá
Guarda de Vitória localiza e retira câmera de monitoramento do tráfico em Inhanguetá Divulgação | Guarda Municipal

Uma câmera de segurança utilizada pelo tráfico no bairro Inhanguetá, em Vitória, foi descoberta pela Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira (16). Após identificar o equipamento instalado em um poste, os agentes fizeram a retirada.


Segundo a Guarda, a câmera integrava um sistema clandestino para monitorar, em tempo real, a movimentação de moradores e das forças de segurança. 


A ação faz parte da força-tarefa para recuperar áreas públicas onde facções criminosas utilizam a intimidação para exercer o controle territorial. Somente nos últimos dois meses, a equipe já removeu símbolos relacionados ao crime organizado de ruas da Capital.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tráfico de drogas

Cão farejador ajuda encontrar tonel com drogas em Guarapari

Publicado em 16/07/2026 às 17:55
Droga foi encontrada em propriedade rural de Guarapari
Cão farejador Lobo, que ajudou a encontrar drogas Divulgação/Polícia Civil

869 pinos de cocaína e mais 2,3 quilos da droga, além de quatro quilos de crack foram apreendidos em uma propriedade rural de Iguape, em Guarapari, na quarta-feira (15). Um jovem de 18 anos foi preso e, segundo a Polícia Militar, afirmou ser gerente do tráfico no bairro Jabaraí.


A ação começou após uma denúncia de que a propriedade era usada para armazenar drogas e armas. Com a ajuda do cão farejador Lobo, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos em um tonel azul.


O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Noroeste do ES

Mortos em acidente na BR 259 eram advogado e esposa

Publicado em 16/07/2026 às 17:52
Advogado e sua esposa morreram no local do acidente.
Advogado e sua esposa morreram no local do acidente. Leitor A Gazeta

Um advogado e a esposa dele morreram no acidente entre um carro e um caminhão, na BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). A seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte de José Peres de Araújo, que teve o óbito confirmado no local.


De acordo com o presidente da 1ª Subseção da OAB em Colatina, Luciano Caetano Bonjardim, a outra vítima fatal do acidente foi a esposa de José. Luciano também confirmou, por meio das redes sociais, que o sobrevivente da colisão é também um advogado.


Trata-se de Geanderson Godoi, que foi resgatado em meio às ferragens e encaminhado ao Hospital Sílvio Ávidos 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina. A colisão, entre o carro em que estavam e um caminhão, fez com que José e sua esposa morressem no local. O advogado sobrevivente foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em meio às ferragens.  

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
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Acidente na BR 259, em Colatina, deixa dois mortos e um homem ferido

Publicado em 16/07/2026 às 16:39
Sobrevivente estava preso nas ferragens do carro.
Sobrevivente estava preso nas ferragens do carro. Leitor A Gazeta

Um casal morreu e um homem foi hospitalizado após uma colisão entre um caminhão e um carro em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina, na manhã desta quinta-feira (16). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas mortes ocorreram no local. A terceira vítima, um homem de 36 anos, ficou presa às ferragens do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sobrevivente foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado em viatura ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos. 


Os corpos das duas vítimas fatais foram levados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Gurigica

Avenida será interditada por cinco dias em Vitória para obras

Publicado em 16/07/2026 às 14:33
Trecho da Avenida Desembargador Gilson Mendonça será interditada na próxima semana para obras
Trecho da Avenida Desembargador Gilson Mendonça será interditada na próxima semana para obras Reprodução/Google Maps

A Avenida Desembargador Gilson Mendonça, em Gurigica, Vitória, será interditada entre as ruas Jolindo Gagno e Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, da próxima segunda-feira (20) até sexta-feira (24). Por conta disso, o tráfego de veículos será desviado para vias alternativas e haverá sinalização no local.


Segundo a Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento), a interdição será necessária para a execução das obras da nova Elevatória de Água de Gurigica, que abastecerá o Reservatório de São Benedito. A obra visa melhorar o abastecimento de mais de 30 mil moradores dos bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e Bairro da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia.


A companhia informou ainda que os trabalhos serão realizados das 8h às 17h e não afetarão o abastecimento de água na região.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
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