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Vídeo mostra como será mergulhão em Camburi; obra começa em 2024

Objetivo das intervenções é acabar com as retenções no trânsito no cruzamento das Avenidas Norte Sul e Dante Michelini, em Jardim Camburi

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 10:17

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 abr 2023 às 10:17
Está previsto para o início do próximo ano o começo das obras do mergulhão planejado para dar maior fluidez ao trânsito no cruzamento entre as Avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória. Até o final deste semestre, o edital para contratar o projeto executivo e a execução das obras será publicado pela prefeitura. Confira no vídeo acima como ficará o local após a intervenção a ser feita.
Esse é um dos 14 mergulhões e viadutos previstos pelas prefeituras e pelo governo do Estado para melhorar a mobilidade urbana na Grande Vitória.
O objetivo da intervenção é acabar com o gargalo existente nesse entroncamento, que registra retenções diárias no trânsito: pela manhã, devido ao grande fluxo de veículos saindo de Jardim Camburi e também vindo da Serra; à noite, em função do retorno ao bairro e ao município vizinho, pós expediente de trabalho. 

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No projeto, no sentido Norte Sul–Praia de Camburi, ficam mantidas a saída para a Dante Michelini sentido Centro, sentido Jardim Camburi. 
Como vai ficar mergulhão em Camburi
Como vai ficar mergulhão em Camburi Crédito: Divulgação/PMV
Segundo o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perim, a equipe da prefeitura chegou ao modelo idealizado para a obra, que pode ser conferido na imagem acima. No projeto, é possível observar que todos os semáforos existentes na região serão retirados, garantindo fluxo contínuo no trânsito, sem gargalos. Além disso, novas faixas de tráfego serão construídas, tanto para saída quanto para chegada ao bairro.
Gustavo Perim ressalta que o vencedor da licitação também poderá dar outras sugestões para incrementar a intervenção a ser realizada no trânsito do local. Depois de assinado o contrato, a empresa terá seis meses para elaborar o projeto executivo e, posteriormente, dois anos de prazo para realizar a obra, cujo início está previsto para os primeiros meses de 2024.
"Fizemos estudos e simulações com esse projeto e ele indica que haverá uma grande melhora dos gargalos na saída de Jardim Camburi tanto pela Norte Sul quanto pela Dante Michelini. Consideramos também o crescimento das regiões e do número de veículos", explica o secretário.
A previsão é que as obras comecem pela alça da Norte Sul, no sentido praia, para minimizar impactos no trânsito. A prefeitura vai negociar uma área da região de mata próxima à avenida para a abertura das novas pistas. Em seguida, devem ser feitas as escavações no entorno da rotatória para a construção do mergulhão.
Segundo o secretário, a intenção é sempre deixar duas faixas de rolamento disponíveis para os veículos durante as obras. 

Veja como vai ficar o mergulhão

Como vai ficar mergulhão em Camburi
Como vai ficar mergulhão em Jardim Camburi Crédito: Divulgação/PMV
Como será mergulhão em Camburi - obra começa em 2024

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