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Mobilidade urbana

Chuvas atrasam obras e viaduto de Carapina fica para junho

Promessa do governo do Estado era concluir as intervenções até dezembro de 2022, mas agora informou que as chuvas ocorridas no fim de ano atrapalharam o cronograma

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 12:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 abr 2023 às 12:04
Complexo Viário de Carapina
Obras do Complexo Viário de Carapina Crédito: Fernando Madeira
A inauguração do Complexo Viário de Carapina mudou de data novamente. Prevista para dezembro e depois para maio, a obra que promete melhorar o trânsito entre Serra e Vitória só deve sair em junho.
A justificativa da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é a de que as fortes chuvas ocorridas no final de 2022 atrapalharam o cronograma.
“A conclusão das obras, com a construção do viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, e demais obras, com ampliação da faixa no trecho da Serra na Rodovia das Paneleiras, urbanização, praças, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias, foi postergada em razão das fortes chuvas do final de 2022”, explicou a pasta em nota.
Em junho de 2022, o governo do Estado havia prometido que as obras ficariam prontas até dezembro. Quatro meses após o vencimento desse primeiro prazo, a promessa foi a de entregar o complexo em maio.
Entre as intervenções previstas, o trecho da BR 101 passará a contar com três faixas por sentido desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Essa fase já foi finalizada, faltando agora a conclusão do viaduto. 
Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, na Avenida João Palácios, eliminando o semáforo de conversão. O investimento total é de R$ 76,53 milhões.

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