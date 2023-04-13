Chuvas atrasam obras e viaduto de Carapina fica para junho

Obras do Complexo Viário de Carapina Crédito: Fernando Madeira

A justificativa da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura ( Semobi é a de que as fortes chuvas ocorridas no final de 2022 atrapalharam o cronograma.

“A conclusão das obras, com a construção do viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, e demais obras, com ampliação da faixa no trecho da Serra na Rodovia das Paneleiras, urbanização, praças, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias, foi postergada em razão das fortes chuvas do final de 2022”, explicou a pasta em nota.

Em junho de 2022, o governo do Estado havia prometido que as obras ficariam prontas até dezembro. Quatro meses após o vencimento desse primeiro prazo, a promessa foi a de entregar o complexo em maio

Entre as intervenções previstas, o trecho da BR 101 passará a contar com três faixas por sentido desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Essa fase já foi finalizada, faltando agora a conclusão do viaduto.