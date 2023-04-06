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Mobilidade

Viaduto, rotatória e aquaviário: veja obras atrasadas na Grande Vitória

Um dos casos é o do novo viaduto de Carapina, na Serra, cujas obras têm complicado o trânsito nos arredores, conforme têm se queixado diversos motoristas

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 17:06

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 abr 2023 às 17:06
Viaduto, rotatória e aquaviário. Essas são apenas algumas das obras que prometem melhorar a mobilidade na Grande Vitória. Porém, embora sejam aguardadas há muitos anos, essas intervenções na mobilidade urbana da região metropolitana estão em atraso.
É o caso, por exemplo, do novo viaduto de Carapina, na Serra, cujas obras têm complicado o trânsito nos arredores, conforme têm se queixado diversos motoristas. Em junho do ano passado, a previsão era de que as obras fossem concluídas até dezembro. Agora, de acordo com a Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a expectativa é de que a conclusão ocorra em maio — cinco meses depois do previsto.
Nova etapa da obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito
Obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito Crédito: Ronaldo Rodrigues/Janeiro de 2023
A pasta não informou a razão do atraso, mas destacou que as intervenções no Complexo Viário de Carapina estão em fase final, com atividades no novo viaduto e outras frentes de trabalho.
“O trânsito na região segue nas duas faixas originais da Rodovia das Paneleiras. A lentidão na via será reduzida ao término das obras, que irá ampliar as faixas por sentido e implantar um novo viaduto. O consórcio responsável pela obra atua diariamente para minimizar os transtornos e conta com o apoio da Guarda Municipal da Serra que também atua na região”, destaca a Semobi.
Viaduto, rotatória e aquaviário veja obras atrasadas na Grande Vitória
Ainda segundo a Semobi, o objetivo da obra é qualificar a mobilidade urbana, contribuindo com o tráfego na via e também estimulando o transporte coletivo e os meios alternativos, como o uso de bicicletas.

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“No trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno estão sendo implantadas 4 faixas de rolamento por sentido. Além do novo viaduto, a região vai receber áreas de convivência e lazer, urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias. A primeira etapa da obra, trecho Vitória, foi concluída, com a ampliação das faixas e a implantação de calçada e ciclovia”, observa a secretaria.
Também na Serra, as obras da antiga Rotatória do Ó – que, em agosto de 2022, passou a se chamar Rotatória Argeu Alves Costa Neto, em homenagem ao soldado da Polícia Militar que morreu após a viatura em que ele estava cair em um buraco nas obras –, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, devem ser entregues até o final do primeiro semestre.
A conclusão já deveria ter ocorrido, e a Secretaria de Obras do município explica as razões do atraso. “A obra sofreu atrasos por conta de alguns fatores, como ajustes que tiveram de ser feitos no projeto inicial e interferências externas, que dizem respeito a questões que tiveram de ser acertadas com relação a gasoduto, fibra ótica e a redes de esgoto e de abastecimento de água na região. Outro fato que postergou a entrega da rotatória foi o atraso no fornecimento de vigas na montagem dos viadutos.”
A pasta frisa que, somando a isso, as fortes chuvas entre setembro e dezembro de 2022 interromperam trabalhos como os de terraplanagem naquele período.
Obra da rotatória do Ó
Obra na antiga Rotatória do Ó na Serra Crédito: Edson Reis/PMS
Outra intervenção na lista são a ciclovia e a ampliação da capacidade da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha. As obras começaram em meados de 2021 e, após atrasos, a previsão de inauguração foi marcada para maio. Depois, acabou antecipada para março. Mas a obra ainda está em andamento, com planos de entrega em abril.
O novo Aquaviário também deve demorar algumas semanas até começar a operar por Cariacica Vitória. O atraso contraria a expectativa inicial do governo do Espírito Santo, que em novembro de 2022 havia anunciado o início das atividades do modal para março deste ano.
A alteração no cronograma — que não foi a primeira — ocorreu porque duas estações ainda estão em obras e dois barcos ainda não chegaram, conforme declarou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, para A Gazeta.
De acordo com as últimas informações disponíveis no Painel Obras Públicas, do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), há pelo menos 54 obras públicas estaduais e municipais paralisadas na Grande Vitória, que vão desde a construção de casas populares e escolas a pavimentação de ruas.

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