Aquaviário, viaduto e aeroporto: veja obras no ES prometidas para março

Obras aguardadas há anos e que prometem melhorar a mobilidade na Grande Vitória estão previstas para serem entregues até o mês de março. Na lista, estão intervenções como a ciclovia e a ampliação da capacidade da Terceira Ponte — que era para maio e foi antecipada para março —; o viaduto de Carapina, sobre a Rodovia das Paneleiras; e ainda o início das operações do Aquaviário

Embarcação do sistema aquaviário em teste Crédito: Fernando Madeira

Além das obras na Grande Vitória, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura também vai entregar, nesse prazo, o terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares. A pista já está pronta e, segundo o secretário Fábio Damasceno, o terminal está sendo finalizado com instalação de cadeiras, móveis e ar-condicionado para viabilizar o início das operações.

"A obra da Terceira Ponte adiantou uns 60 dias. Com a estrutura metálica de qualidade, a empresa conseguiu acelerar o processo e estamos na fase final das obras", disse Damasceno.

A construção da nova mureta — do tipo New Jersey — já está sendo concluída e, com isso, até o final de fevereiro, a previsão é começar a tirar a mureta lateral atual, o que vai permitir implantar mais uma faixa de rolagem em cada lado das pistas, que vão continuar sendo separadas pelo gelo baiano. A retirada do guarda corpo atual será por técnica de fio diamantado, que permite a remoção de blocos em três em três metros, o que continuará sendo feito à noite e de madrugada.

Para a conclusão das obras do Aquaviário, segundo Damasceno, ainda falta a chegada da passarela que vai ligar a terra ao mar na estação de Vitória, na Praça do Papa. Na estação da Prainha, em Vila Velha, precisam ser finalizadas as estacas dos flutuantes e também é aguardada a passarela para o terminal, que deve chegar em meados de fevereiro.

Já em relação ao Viaduto de Carapina, a partir da semana que vem, parte da estrutura já começa a aparecer sobre a Rodovia das Paneleiras, mais um passo para a reta final da obra. Damasceno explicou que o viaduto não terá pilar, pois seu método construtivo chamado protensão permite maior extensão. Assim, a “fôrma” do viaduto avança sobre a rodovia neste início de fevereiro para que, depois, se jogue concreto para a finalização da estrutura. As alças de acesso também estão sendo pavimentadas.

A Gazeta antecipou, Outra obra de mobilidade aguardada na Grande Vitória que será entregue até março é a ciclovia da Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. Conformeantecipou, a obra, que está sendo feira pela prefeitura, adiantou e a estrutura já está pronta , restando serem concluídas a sinalização e a ligação com a Reta da Penha.

Estradas

Nas estradas capixabas, a previsão é que, até março, a Eco101 faça algumas entregas. Entre elas estão as obras emergenciais que estão sendo realizadas nos Km 171, em Aracruz, e no Km 71,5, em São Mateus, devido às erosões ocasionadas pelas fortes chuvas.

"Tendo em vista a simultaneidade e a complexidade dos eventos, a necessidade de estudos técnicos complementares e a continuidade das chuvas acima do previsto no período, a entrega de ambos os trechos está prevista para o mês de março", informou a concessionária.

Na lista de entregas previstas pelo governo federal está a BR 447, também conhecida como estrada de Capuaba, em Vila Velha. Em documento divulgado no início do ano, o Ministério dos Transportes colocou a entrega na lista da rodovia de 4,7 quilômetros de extensão que vai criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o Cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai da 262 até a Rodovia Leste-Oeste.

Confira nos mapas abaixo as obras de infraestrutura e mobilidade a serem entregues neste primeiro trimestre na Grande Vitória e em outras localidades do Espírito Santo.

Obras da Grande Vitória

Obras no ES

Nomes dos barcos do Aquaviário

Os barcos que farão parte do Aquaviário receberão nomes de pontos turísticos da Grande Vitória, homenageando as cidades onde haverá ponto de embarque. A primeira lancha será chamada Moxuara, mesmo nome do morro que é um dos principais cartões-postais de Cariacica.

A segunda embarcação, maior, com duplo deque, se chamará Penedo, em homenagem ao morro que fica em Vila Velha, às margens da Baía de Vitória e visualizado na região da Curva da Saldanha, em Vitória. Já o terceiro será o Fonte Grande, fazendo uma homenagem ao parque da Fonte Grande, localizado na região central da Capital.

Os barcos do Aquaviário vão contar com bicicletário, ar-condicionado, banheiro e Wi-Fi a bordo.