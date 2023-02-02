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"Campo minado"

Buraco para todo lado: as condições da ES 264 em Santa Maria de Jetibá

Motoristas reclamam da falta de reparos e alertam para os riscos que a péssima conservação da estrada pode trazer. DER-ES garante reparo para a próximas semanas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 fev 2023 às 17:50

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 17:50

Motoristas que passam pela ES 264 no trecho que passa pela cidade de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, reclamam das condições ruins da rodovia. Vídeos enviados ao site A Gazeta pelo gerente de transportadora, Gerson Piontkowsky, de 42 anos, mostram um infinidade de buracos e conservação precária.
De acordo com ele, quem passa pela via, que sai da Serra até Afonso Cláudio, precisa prestar redobrar a atenção e diminuir a velocidade para tentar evitar problemas no carro. Para fugir dos buracos, alguns condutores também se arriscam, trafegando pela pista do sentido contrário. (veja nas imagens acima)
"Está horrível. Aqui saem muitos produtores rurais, de hortifrúti e granja, no geral. Devem sair daqui uns 60, 70 carros de caminhão de verdura por dia. Também tem muita carreta de soja e de milho entrando no município. E aí temos esse asfalto, que não tem condições para se trafegar, de tão ruim", criticou.
Buracos foram flagrados em outros trechos da ES 264
Em alguns trechos, os carros desviam para a faixa oposta para desviar dos buracos Crédito: Gerson Piontkowsky
Gerson afirma ainda que, além do desconforto durante o trajeto, os buracos geram muitos prejuízos aos motoristas. "Ali é direto carro quebrado. Eu mesmo já 'arregacei' amortecedor, roda de carro. Não tem cabimento", afirmou o gerente.
"Aí fazem esses tapa-buracos só para comer dinhero. Não valem de nada. Na primeira chuvinha como as que tivemos em dezembro, arrebenta de novo"
Gerson Piontkowsky - Gerente de transportadora
Responsável pela administração da ES 264, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) informou que devido ao fato de rodovia ser "muito antiga e receber muito tráfego com excesso de peso", as chuvas dos últimos meses evidenciaram mais os problemas no trecho.
"Informa ainda que há previsão de manutenção para reparo em 33 km de trecho da rodovia. Nas próximas semanas, serão realizados serviços de reparo na sub-base, na base e revestimento com CBUQ no asfalto", destacou, em nota.

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