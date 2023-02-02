Buraco para todo lado: as condições da ES 264 em Santa Maria de Jetibá

A Gazeta pelo gerente de transportadora, Gerson Piontkowsky, de 42 anos, mostram um infinidade de buracos e conservação precária. Motoristas que passam pela ES 264 no trecho que passa pela cidade de Santa Maria de Jetibá , na região Serrana do Espírito Santo , reclamam das condições ruins da rodovia. Vídeos enviados ao sitepelo gerente de transportadora, Gerson Piontkowsky, de 42 anos, mostram um infinidade de buracos e conservação precária.

De acordo com ele, quem passa pela via, que sai da Serra até Afonso Cláudio, precisa prestar redobrar a atenção e diminuir a velocidade para tentar evitar problemas no carro. Para fugir dos buracos, alguns condutores também se arriscam, trafegando pela pista do sentido contrário. (veja nas imagens acima).

"Está horrível. Aqui saem muitos produtores rurais, de hortifrúti e granja, no geral. Devem sair daqui uns 60, 70 carros de caminhão de verdura por dia. Também tem muita carreta de soja e de milho entrando no município. E aí temos esse asfalto, que não tem condições para se trafegar, de tão ruim", criticou.

Em alguns trechos, os carros desviam para a faixa oposta para desviar dos buracos Crédito: Gerson Piontkowsky

Gerson afirma ainda que, além do desconforto durante o trajeto, os buracos geram muitos prejuízos aos motoristas. "Ali é direto carro quebrado. Eu mesmo já 'arregacei' amortecedor, roda de carro. Não tem cabimento", afirmou o gerente.

"Aí fazem esses tapa-buracos só para comer dinhero. Não valem de nada. Na primeira chuvinha como as que tivemos em dezembro, arrebenta de novo" Gerson Piontkowsky - Gerente de transportadora

Responsável pela administração da ES 264, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) informou que devido ao fato de rodovia ser "muito antiga e receber muito tráfego com excesso de peso", as chuvas dos últimos meses evidenciaram mais os problemas no trecho.