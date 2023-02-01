Praça do pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Governo do ES quer mudar contrato para reduzir pedágio da Rodovia do Sol

O novo modelo de concessão para o Sistema Rodosol — que envolve a Terceira Ponte e os 67,5 quilômetros da rodovia — que vem sendo estudado pelo governo do Espírito Santo prevê um volume menor de investimentos pela nova concessionária para garantir uma redução no valor do pedágio cobrado nas duas praças.

No dia 1º de janeiro as tarifas cobradas foram reajustadas e o pedágio para carros de passeio na Terceira Ponte passou de R$ 2,40 para R$ 2,80. Já na Rodovia do Sol, o valor cobrado para o mesmo tipo de veículo saiu de R$ 10,90 para R$ 12,60.

“Continuaremos tendo a cobrança de pedágio, mas o que fizemos foi pedir que nas modelagens que estão sendo estudadas fossem incluídos menos investimentos para assim reduzir o valor do pedágio, especialmente na Rodovia do Sol”, disse o governador Renato Casagrande na manhã desta quarta-feira (1), logo após a posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa.

Em até três meses o governo do Estado espera definir e encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado (TCES) o novo modelo de contrato que está sendo elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Casagrande observou que o atual contrato com a empresa Rodosol se encerra no dia 22 de dezembro deste ano e até lá ele espera já ter concluído a concessão para uma nova empresa.

Trânsito intenso na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Rodosol

Terceira faixa na BR 262

Para a BR 262, o governador informou que solicitou ao ministro dos Transportes, Renan Filho, recursos federais para a ampliação da via pelo menos em alguns pontos, com a construção de terceiras faixas.

“O ministro nos informou que é possível conseguir recursos pelo menos para a construção de terceiras faixas em alguns pontos, para aliviar e dar maior velocidade média a quem lá trafega, considerando que a concessão não se mostrou viável até o momento”, disse o governador.

Ele se refere a uma nova rodovia estadual para “desafogar” o trânsito da BR 262, prometida durante a campanha eleitoral de 2022. É o modelo em que as duas vias passam a ser de sentido único. Segundo o estudo, que está sendo tocado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), caso seja feita a nova rodovia estadual, quem for no sentido Minas Gerais vai pela BR 262, e quem estiver descendo para Vitória passará pela rodovia estadual.

“Já tem uma estrada vicinal que a gente quer estudar. Dependendo do desfecho do governo federal nesses próximos meses, o governo do Estado, se houver demora muito grande nesse investimento, essa rodovia estadual vai funcionar como binário”, apontou o governador, na época.

Assumindo a BR 101

Em relação à BR 101, cujo contrato de concessão foi devolvido em junho do ano passado ao governo federal, o Estado trabalha com duas possibilidades, segundo Casagrande.

A primeira delas seria o estado assumir o contrato. “Já há uma conversa com a Eco 101, liderada pelo vice-governador Ricardo Ferraço, que analisa as condições para que a empresa devolva, efetivamente, o contrato. É uma situação diferente de Mato Grosso, que também enfrentou uma devolução mas não teve mudança no contrato, que foi devolvido do jeito que estava. Aqui não tem como ser feito desta forma, porque ele inclui uns 16 quilômetros da rodovia na Bahia. Então é preciso mudar o contrato e é esta conversa que está sendo feita”, explicou.