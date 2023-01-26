Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e governador do ES, Renato Casagrande (PSB) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Hélio Filho/Secom

As obras em rodovias federais que cortam o Espírito Santo, em especial a duplicação das BRs 101 e 262, e a realização de investimentos em ferrovias, são as principais pautas que o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), vai levar para apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reunião que será realizada nesta sexta-feira (27), em Brasília, com todos os governadores.

Casagrande antecipou para a reportagem de A Gazeta na quarta-feira (25) o que vai levar de pedidos ao presidente.

Your browser does not support the audio element. Em reunião com Lula, Casagrande vai pedir duplicação de BRs que cortam o ES

“Eu vou levar a pauta da infraestrutura porque nós estamos muito angustiados com uma falta de solução na BR 101 e na BR 262. Também vamos levar a necessidade de investimento na BR 259 e de a gente ter algum benefício na antecipação da renovação da outorga da FCA (Ferrovia Centro Atlântica) que vai para o Centro do Brasil”, detalhou o governador capixaba.

Confira a situação de cada BR

BR 101

Corta o Estado de Norte a Sul, em uma extensão que supera os 461 quilômetros. É a principal via federal em terras capixabas, muito utilizada para escoar a produção e como acesso a outros estados. Foi concedida à iniciativa privada em 2013, com cobrança de pedágio. O Trecho Sul tem um volume de quilômetros duplicados maior, 50,3 quilômetros. Diferente do Trecho Norte, cuja duplicação totaliza 7,2 quilômetros.

Corta o Estado de Norte a Sul, em uma extensão que supera os 461 quilômetros. É a principal via federal em terras capixabas, muito utilizada para escoar a produção e como acesso a outros estados. Foi concedida à iniciativa privada em 2013, com cobrança de pedágio. O Trecho Sul tem um volume de quilômetros duplicados maior, 50,3 quilômetros. Diferente do Trecho Norte, cuja duplicação totaliza 7,2 quilômetros. Impasse: Em julho de 2022 a concessionária Eco101 devolveu o contrato para o governo federal. Não há perspectiva a curto prazo para solução do problema, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A duplicação da via, que já era demorada, não tem perspectiva agora de quando sairá do papel. Casagrande estuda a possibilidade de assumir a a concessão de maneira transitória e depois repassar novamente à iniciativa privada, com o objetivo de dar continuidade às obras.

BR 262

É a principal ligação do Estado com Minas Gerais, servindo de corredor logístico e turístico. Percorre 196,4 km de Cariacica até a divisa com o estado mineiro. Há mais de uma década o governo federal tenta conceder à iniciativa privada a BR 262, sem sucesso.

É a principal ligação do Estado com Minas Gerais, servindo de corredor logístico e turístico. Percorre 196,4 km de Cariacica até a divisa com o estado mineiro. Há mais de uma década o governo federal tenta conceder à iniciativa privada a BR 262, sem sucesso. Impasse: Em junho deste ano o governo federal retirou a rodovia da concessão unificada com a BR 381. No último mês de setembro, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, descartou a realização de um novo processo de concessão para a rodovia, diante da falta de interesse dos investidores, que avaliam o trecho capixaba como área de alto risco geológico e custo elevado para as obras. A mais recente alternativa para o impasse foi apresentada pelo governador Renato Casagrande, que propôs a implantação de um binário, ligando Viana a Marechal Floriano, com objetivo de amenizar o fluxo de veículos na região, com mão inversa à da rodovia.

BR 259

Rodovia federal que vai de João Neiva a Baixo Guandu, passando por Colatina, percorrendo 106 quilômetros de extensão até a divisa com Minas Gerais. O projeto inicial contempla a construção de um contorno em Baixo Guandu, para retirar o tráfego da rodovia de dentro da cidade, além de outras melhorias, como interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado, a serem feitas na primeira fase do projeto de engenharia feito pelo Dnit.

Rodovia federal que vai de João Neiva a Baixo Guandu, passando por Colatina, percorrendo 106 quilômetros de extensão até a divisa com Minas Gerais. O projeto inicial contempla a construção de um contorno em Baixo Guandu, para retirar o tráfego da rodovia de dentro da cidade, além de outras melhorias, como interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado, a serem feitas na primeira fase do projeto de engenharia feito pelo Dnit. Impasse: Em junho deste ano o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, anunciou que a intenção é duplicar toda a rodovia, mas que aguarda a liberação de recursos para a execução das obras. O problema é que o governo federal já informou que precisa antes concluir as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, que está em atraso, e cuja conclusão foi adiada para 2023.

Saúde e indústria na pauta

Outro ponto de pauta que o governo estadual deve levar ao presidente é a necessidade de mais investimento na área da Saúde. Para A Gazeta, Casagrande disse que “temos um sub-financiamento na área de Saúde e temos necessidade do governo estar mais presente na área”.

Este será o segundo encontro de Lula com os governadores. A primeira reunião ocorreu no dia 9 de janeiro, de maneira emergencial, devido aos ataques às sedes dos Três Poderes, no domingo 8 de janeiro, em que extremistas que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram quebra-quebra em Brasília, durante uma frustrada tentativa de golpe.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), recebeu o governador do ES, Renato Casagrande (PSB), nesta quinta-feira (27) em Brasília Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES

Nesta quinta-feira (26), Casagrande viajou para Brasília para participar do Fórum de Governadores e também foi recebido pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB).