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Em Brasília

Em reunião com Lula, Casagrande vai pedir duplicação de BRs que cortam o ES

Governador do Espírito Santo vai levar ao presidente da República prioridades na área de infraestrutura no Estado
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:30

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:30

Presidente Lula (PT) e governador do ES, Renato Casagrande (PSB)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e governador do ES, Renato Casagrande (PSB) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Hélio Filho/Secom
As obras em rodovias federais que cortam o Espírito Santo, em especial a duplicação das BRs 101 e 262, e a realização de investimentos em ferrovias, são as principais pautas que o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), vai levar para apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reunião que será realizada nesta sexta-feira (27), em Brasília, com todos os governadores.
Antes de assumir o mandato de presidente, no último dia 1º, Lula já havia pedido aos governadores eleitos que elencassem as principais obras e prioridades de cada Estado na área de infraestrutura para que fossem debatidas durante um encontro com os governadores de todos os Estados.
Casagrande antecipou para a reportagem de A Gazeta na quarta-feira (25) o que vai levar de pedidos ao presidente. 
Em reunião com Lula, Casagrande vai pedir duplicação de BRs que cortam o ES
“Eu vou levar a pauta da infraestrutura porque nós estamos muito angustiados com uma falta de solução na BR 101 e na BR 262. Também vamos levar a necessidade de investimento na BR 259 e de a gente ter algum benefício na antecipação da renovação da outorga da FCA (Ferrovia Centro Atlântica) que vai para o Centro do Brasil”, detalhou o governador capixaba.

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No caso da BR 101, a ideia do Estado é ter uma solução transitória entre a saída de Eco101, que pediu o fim do contrato, e a realização de uma nova concessão. O governo capixaba inclusive estuda assumir a rodovia temporariamente para que as obras de duplicação não sejam paralisadas.

Confira a situação de cada BR

  • BR 101
    Corta o Estado de Norte a Sul, em uma extensão que supera os 461 quilômetros. É a principal via federal em terras capixabas, muito utilizada para escoar a produção e como acesso a outros estados. Foi concedida à iniciativa privada em 2013, com cobrança de pedágio. O Trecho Sul tem um volume de quilômetros duplicados maior, 50,3 quilômetros. Diferente do Trecho Norte, cuja duplicação totaliza 7,2 quilômetros.
  • Impasse: Em julho de 2022 a concessionária Eco101 devolveu o contrato para o governo federal. Não há perspectiva a curto prazo para solução do problema, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A duplicação da via, que já era demorada, não tem perspectiva agora de quando sairá do papel. Casagrande estuda a possibilidade de assumir a a concessão de maneira transitória e depois repassar novamente à iniciativa privada, com o objetivo de dar continuidade às obras.

Saúde e indústria na pauta

Outro ponto de pauta que o governo estadual deve levar ao presidente é a necessidade de mais investimento na área da Saúde. Para A Gazeta, Casagrande disse que  “temos um sub-financiamento na área de Saúde e temos necessidade do governo estar mais presente na área”.
Este será o segundo encontro de Lula com os governadores. A primeira reunião ocorreu no dia 9 de janeiro, de maneira emergencial, devido aos ataques às sedes dos Três Poderes, no domingo 8 de janeiro, em que extremistas que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram quebra-quebra em Brasília, durante uma frustrada tentativa de golpe.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), recebeu o governador do ES, Renato Casagrande (PSB), nesta quinta-feira (27) em Brasília
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), recebeu o governador do ES, Renato Casagrande (PSB), nesta quinta-feira (27) em Brasília Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES
Nesta quinta-feira (26), Casagrande viajou para Brasília para participar do Fórum de Governadores e também foi recebido pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB).
No encontro, ele pediu agilidade na autorização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Aracruz, assim como das regulamentações sobre a geração de energia eólica offshore e sobre o mercado de carbono.

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