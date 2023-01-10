Em Brasília, Casagrande pede a ministro para iniciar nova concessão da BR 101

Casagrande com o ministro Renan Filho Crédito: Divulgação/Governo do ES

Um dia depois de participar da reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito dos ataques golpistas às sedes dos três Poderes, o governador Renato Casagrande (PSB) permaneceu em Brasília para participar de reuniões com os ministros Márcio França (de Portos e Aeroportos) e Renan Filho (dos Transportes), nesta terça-feira (10).

Na pauta no Ministério dos Transportes estavam as obras das BRs 101, 262, 259 e 447; a finalização da obra do Contorno do Mestre Álvaro e o corredor ferroviário Centro-Leste. Casagrande informou que cobrou ao ministro Renan Filho o início do processo dos estudos para que haja nova concessão da 101.

“Ao mesmo tempo nós vamos avaliando a hipótese de fazer o que o Mato Grosso fez, que é o governo do Estado assumir a concessão da BR 101, mas isso pode dar certo ou não, depende do investimento que a gente tem que fazer. Então a gente tem que continuar e iniciar o processo de concessão, porque a Eco101 devolveu essa concessão”, disse em vídeo divulgado após os encontros.

Casagrande fala sobre agendas em Brasília Crédito: Reprodução de vídeo

O governador também falou com o ministro dos Transportes sobre a importância de um investimento público para a duplicação da BR 262, já que não houve condições de atrair uma empresa para assumir a concessão.

O assunto vai voltar a ser debatido ainda no mês de janeiro, uma vez que está previsto que o governador volte a Brasília para tratar do assunto.

No Ministério de Portos e Aeroportos, Casagrande tratou de temas como projetos portuários para o Estado e os aeroportos regionais de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

No momento, as obras do terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares estão sendo finalizadas pelo Governo do Estado para receber voos regionais. Casagrande levou ao ministro a necessidade modernização do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que deverá ser ampliado numa parceria do Estado com o governo federal.