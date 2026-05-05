Selic cai novamente: na compra do imóvel, tempo vale mais que taxa

A recente queda de 0,25 ponto percentual na Selic, a segunda seguida, ainda que de forma tímida, reforça uma direção. No crédito imobiliário, esse movimento já vinha acontecendo antes. Desde dezembro de 2025, os bancos começaram a reduzir suas taxas, antecipando um cenário de juros mais baixos.

Na prática, em muitos casos, quem conseguiu comprar nos últimos meses saiu na frente. Negociou melhor, e isso não é por acaso. Juros mais altos funcionam como um filtro. Menos compradores conseguem crédito ou se sentem confortáveis para seguir.





Com menos gente disputando o mesmo imóvel, há mais espaço para negociar preço e condições. Além disso, fixou o preço de compra daquele imóvel naquele momento e já está usando o imóvel desde então, seja morando ou gerando renda com aluguel, deixando também de arcar com um custo que não constrói patrimônio.