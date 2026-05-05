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Ricardo Gava

Artigo de Opinião

É diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi Secovi ES
Ricardo Gava

Selic cai novamente: na compra do imóvel, tempo vale mais que taxa

O preço de compra é definido no momento da negociação. O financiamento pode ser melhorado ao longo do tempo
Ricardo Gava
É diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi Secovi ES

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 16:32

Publicado em 

05 mai 2026 às 16:32

 A recente queda de 0,25 ponto percentual na Selic, a segunda seguida, ainda que de forma tímida, reforça uma direção. No crédito imobiliário, esse movimento já vinha acontecendo antes. Desde dezembro de 2025, os bancos começaram a reduzir suas taxas, antecipando um cenário de juros mais baixos.

 

Na prática, em muitos casos, quem conseguiu comprar nos últimos meses saiu na frente. Negociou melhor, e isso não é por acaso. Juros mais altos funcionam como um filtro. Menos compradores conseguem crédito ou se sentem confortáveis para seguir. 


Com menos gente disputando o mesmo imóvel, há mais espaço para negociar preço e condições. Além disso, fixou o preço de compra daquele imóvel naquele momento e já está usando o imóvel desde então, seja morando ou gerando renda com aluguel, deixando também de arcar com um custo que não constrói patrimônio.

 

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E há um ponto que começa a aparecer agora. Quem financiou há um ou dois anos, em um período de taxas mais altas, em alguns casos já consegue, por meio da portabilidade, avaliar a viabilidade de trocar de banco e buscar parcelas menores. Isso pode gerar economia, além de permitir que o comprador já tenha aproveitado o imóvel e também sua valorização nesse período.

 

O mercado imobiliário não funciona no curto prazo. A valorização não acontece de um dia para o outro. Ela é construída ao longo do tempo, com base em localização, desenvolvimento, demanda e escassez, e também na capacidade de identificar boas oportunidades.

 

O que constrói patrimônio no imóvel não é tentar acertar a taxa. É o tempo. Nesse ponto, o papel do corretor é fundamental ao conectar momento, preço e decisão.

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Se a Selic continuar caindo, mais famílias terão acesso ao crédito. Isso tende a ampliar a demanda. Se a oferta não acompanhar no mesmo ritmo, pode haver pressão sobre os preços dos imóveis.

 

Por isso, a decisão de compra não deve se limitar à tentativa de acertar o menor ponto da taxa. Se a parcela já cabe no orçamento e o comprador encontrou o imóvel ideal, o cenário pode fazer sentido para entrada.

 

Não é uma decisão simples. Mas é justamente por isso que é importante entender a dinâmica. O preço de compra é definido no momento da negociação. O financiamento pode ser melhorado ao longo do tempo.

 

Enquanto o juro oscila, o mercado segue andando. O comprador que espera demais pode precisar de uma entrada maior no futuro e, ainda assim, não encontrar o mesmo imóvel nas mesmas condições.

 

O juro pode mudar. O preço de compra, depois de fechado, não. O maior risco não é o juro. É o tempo.

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