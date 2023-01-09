Renato Casagrande, governador do Estado Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Casagrande viajou para Brasília para participar de uma reunião emergencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, às 18 horas, juntamente com os demais governadores. Ele disse que vai para manifestar solidariedade ao Poder Executivo, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional . Uma nova reunião com a participação da presidente do STF , ministra Rosa Weber, está prevista para ocorrer às 20 horas.

"Os ataques foram violentos, ataques terroristas mesmo, sem nenhuma responsabilidade. Isso é fruto dos ataques que as instituições vêm recebendo nos últimos anos. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se especializou em fazer ataques às instituições e isso formou um conjunto de pessoas com essa visão e isso ficou explícito nesses ataques de ontem", enfatizou.

Para o governador do Estado, um ato como o promovido pelos golpistas que participaram da manifestação de domingo "é um ataque às instituições e à democracia brasileira e tem de ser conduzido com rigor, com pena que demonstre claramente que não podemos viver em uma democracia em que as pessoas não respeitem as instituições".

Your browser does not support the audio element. Casagrande defende prisão a autores de atos terroristas no DF:'"inaceitável "

"Podemos aperfeiçoar as instituições, mas atacá-las como vimos na prática ontem e como assistimos nesses últimos anos é inaceitável e o momento exige uma ação rigorosa" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

Indagado sobre o espaço que caberá ao bolsonarismo radical na política, Casagrande respondeu que o termo radical, quando usado para falar de uma expressão política, não pode ser utilizado para quem desrespeita a Constituição e comete atos de violência como os vistos nos ataques ao patrimônio público na sede do STF, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto.

"Se definir bolsonarismo radical como o que a gente viu as pessoas fazendo ontem (domingo) são atos de terrorismo. E ato de terrorismo é crime grave. Tem que aplicar a pena da lei: ressarcimento do prejuízo, privação de liberdade e todas as consequências de um ato terrorista", defendeu o governador capixaba.