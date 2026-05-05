Mutirão de emprego em hotel tem vagas com salários de até R$ 4 mil no ES

O Sesc Espírito Santo realiza um mutirão de emprego presencial para a contratação de profissionais temporários em sua unidade de Domingos Martins. As oportunidades são para atender à demanda na alta temporada de inverno, com contratos até setembro de 2026.





A remuneração varia de R$ 1.990,53 a R$ 4.004,92. As escalas de trabalho variam entre os regimes de 5x2 ou 12x36, de acordo com a função.





A instituição também oferece vale-transporte, vale-alimentação e a credencial Sesc, que dá acesso a serviços de saúde, lazer e cultura em todo o Brasil.