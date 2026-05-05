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Mutirão de emprego em hotel tem vagas com salários de até R$ 4 mil no ES

Há postos para cargos como jardineiro, auxiliar de lavanderia, auxiliar de zeladoria, operador de caldeira, camareiro, entre outras chances

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 12:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2026 às 12:03
Sesc Domingos Martins vai reforçar quadro de pessoal para alta temporada
Sesc Domingos Martins vai reforçar quadro de pessoal para alta temporada Divulgação

O Sesc Espírito Santo realiza um mutirão de emprego presencial para a contratação de profissionais temporários em sua unidade de Domingos Martins. As oportunidades são para atender à demanda na alta temporada de inverno, com contratos até setembro de 2026.


A remuneração varia de R$ 1.990,53 a R$ 4.004,92. As escalas de trabalho variam entre os regimes de 5x2 ou 12x36, de acordo com a função.


A instituição também oferece vale-transporte, vale-alimentação e a credencial Sesc, que dá acesso a serviços de saúde, lazer e cultura em todo o Brasil. 

O feirão de emprego será realizada nesta quarta-feira (6 de maio), das 10h às 15h30, no hotel de Domingos Martins. Os candidatos devem levar o currículo impresso, e não é necessário realizar inscrição prévia.


Há vagas para cargos como jardineiro, auxiliar de lavanderia, auxiliar de zeladoria, operador de caldeira, camareiro, eletricista de manutenção, motorista, monitor de recreação e recepcionista.

Confira as vagas e requisitos

CAMAREIRO DE HOTEL
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
Salário: R$ 2.368,87

JARDINEIRO
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais – escala 5×2
Salário: R$ 2.009,84

MOTORISTA
Requisitos: ensino médio completo, maior de 21 anos, com CNH categoria C, D, ou E, além de curso de Transporte de Passageiros
Carga horária: 44 horas semanais – Escala 5×2
Salário: R$ 4.004,92

MONITOR DE RECREAÇÃO
Requisito: desejável ter ensino superior completo com especialização na área de atuação
Carga horária: 40 horas semanais – escala 5×2
Salário: R$ 2.629,04

ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA)
Requisito: desejável ter ensino superior completo
Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
Salário: R$ 3.042,60

RECEPCIONISTA DE HOTEL
Requisito: desejável ter ensino superior completo e experiência prévia em atendimento ao público ou recepção, além de domínio em ferramentas tecnológicas e sistemas de gestão hoteleira
Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
Salário: R$ R$ 2.651,77

AUXILIAR DE LAVANDERIA
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais
Salário: R$ 2.234,81

AUXILIAR DE ZELADORIA
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais
Salário: R$ 1.990,53

OPERADOR DE CALDEIRA
Requisito: desejável ter Ensino Fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais
Salário: R$ 2.234,81

COMO PARTICIPAR

  • Data: quarta-feira, dia 6 de maio
  • Horário: 10h às 15h30
  • Local: Sesc Domingos Martins, que fica na Rua Ayrton Senna, s/nº, Soído, Domingos Martins.
  • Requisito: Levar currículo impresso

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