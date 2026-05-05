Mutirão de emprego em hotel tem vagas com salários de até R$ 4 mil no ES

O Sesc Espírito Santo realiza um mutirão de emprego presencial para a contratação de profissionais temporários em sua unidade de Domingos Martins. As oportunidades são para atender à demanda na alta temporada de inverno, com contratos até setembro de 2026.
A remuneração varia de R$ 1.990,53 a R$ 4.004,92. As escalas de trabalho variam entre os regimes de 5x2 ou 12x36, de acordo com a função.
A instituição também oferece vale-transporte, vale-alimentação e a credencial Sesc, que dá acesso a serviços de saúde, lazer e cultura em todo o Brasil.
O feirão de emprego será realizada nesta quarta-feira (6 de maio), das 10h às 15h30, no hotel de Domingos Martins. Os candidatos devem levar o currículo impresso, e não é necessário realizar inscrição prévia.
Há vagas para cargos como jardineiro, auxiliar de lavanderia, auxiliar de zeladoria, operador de caldeira, camareiro, eletricista de manutenção, motorista, monitor de recreação e recepcionista.
Confira as vagas e requisitos
CAMAREIRO DE HOTEL
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
Salário: R$ 2.368,87
JARDINEIRO
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais – escala 5×2
Salário: R$ 2.009,84
MOTORISTA
Requisitos: ensino médio completo, maior de 21 anos, com CNH categoria C, D, ou E, além de curso de Transporte de Passageiros
Carga horária: 44 horas semanais – Escala 5×2
Salário: R$ 4.004,92
MONITOR DE RECREAÇÃO
Requisito: desejável ter ensino superior completo com especialização na área de atuação
Carga horária: 40 horas semanais – escala 5×2
Salário: R$ 2.629,04
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA)
Requisito: desejável ter ensino superior completo
Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
Salário: R$ 3.042,60
RECEPCIONISTA DE HOTEL
Requisito: desejável ter ensino superior completo e experiência prévia em atendimento ao público ou recepção, além de domínio em ferramentas tecnológicas e sistemas de gestão hoteleira
Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
Salário: R$ R$ 2.651,77
AUXILIAR DE LAVANDERIA
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais
Salário: R$ 2.234,81
AUXILIAR DE ZELADORIA
Requisito: desejável ter ensino fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais
Salário: R$ 1.990,53
OPERADOR DE CALDEIRA
Requisito: desejável ter Ensino Fundamental completo
Carga horária: 44 horas semanais
Salário: R$ 2.234,81
COMO PARTICIPAR
- Data: quarta-feira, dia 6 de maio
- Horário: 10h às 15h30
- Local: Sesc Domingos Martins, que fica na Rua Ayrton Senna, s/nº, Soído, Domingos Martins.
- Requisito: Levar currículo impresso
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