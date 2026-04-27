Megafeirão abre 2.800 vagas de emprego temporário no ES

Quem quer trabalhar com contrato temporário já pode se candidatar às oportunidades abertas no Exagerado. O megafeirão vai contratar 2.800 profissionais para atender os clientes que visitarão o local durante os dias de evento. Também haverá formação de cadastro de reserva.





As vagas de emprego são para áreas como vendas, atendimento, logística, operação de caixa, estoque e produção.





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela página de carreiras da Alfaiataria de Ideias, empresa organizadora da feira.