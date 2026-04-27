Megafeirão abre 2.800 vagas de emprego temporário no ES

Quem quer trabalhar com contrato temporário já pode se candidatar às oportunidades abertas no Exagerado. O megafeirão vai contratar 2.800 profissionais para atender os clientes que visitarão o local durante os dias de evento. Também haverá formação de cadastro de reserva.
As vagas de emprego são para áreas como vendas, atendimento, logística, operação de caixa, estoque e produção.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela página de carreiras da Alfaiataria de Ideias, empresa organizadora da feira.
O Exagerado será realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, com abertura exclusiva para convidados no dia 5 de maio. Para o público em geral, a visitação estará liberada de 6 a 10 de maio.
No espaço, estarão reunidos mais de 300 lojistas, com mercadorias com descontos de até 90% em produtos de moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos, decoração e muito mais.
A organização do evento reforça que há grande possibilidade de efetivação, já que muitos profissionais podem ser contratados pelas marcas participantes após o evento, transformando a experiência temporária em uma oportunidade de emprego fixo.
“Além de movimentar o varejo, o Exagerado também tem um papel importante na geração de oportunidades. Sabemos que o período do Dia das Mães aumenta muito a procura, por isso ampliamos as vagas e também o cadastro de reserva. É uma chance real para quem quer entrar no mercado ou até conquistar uma efetivação após o evento, já que muitas marcas aproveitam esses talentos para suas equipes fixas”, comenta o idealizador do evento, Victor de Castro.
Serviço
Onde: Pavilhão de Carapina, Serra.
Quando: de 6 a 9 de maio 10h às 22h e 10 de maio de 10h às 20 horas.
Exagerado de Carteirinha: apenas dia 5 de maio, aberto apenas para convidados. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 20 de abril no site sympla por R$ 59,99 (inteira) ou R$ 29,99 (meia solidária + 1kg de alimento não perecível).
Entrada gratuita (exceto Exagerado de Carteirinha)
Estacionamento: R$20 (diária)