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Serra

Megafeirão abre 2.800 vagas de emprego temporário no ES

postos são para áreas como vendas, atendimento, logística, operação de caixa, estoque e produção

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 12:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 abr 2026 às 12:28
Nova edição do Exagerado será realizada de 5 a 10 de maio
Nova edição do Exagerado será realizada de 5 a 10 de maio Pedro Oliver / Divulgação

Quem quer trabalhar com contrato temporário já pode se candidatar às oportunidades abertas no Exagerado. O megafeirão vai contratar 2.800 profissionais para atender os clientes que visitarão o local durante os dias de evento. Também haverá formação de cadastro de reserva.


As vagas de emprego são para áreas como vendas, atendimento, logística, operação de caixa, estoque e produção.


As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela página de carreiras da Alfaiataria de Ideias, empresa organizadora da feira.

O Exagerado será realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, com abertura exclusiva para convidados no dia 5 de maio. Para o público em geral, a visitação estará liberada de 6 a 10 de maio.


No espaço, estarão reunidos mais de 300 lojistas, com mercadorias com descontos de até 90% em produtos de moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos, decoração e muito mais.


A organização do evento reforça que há grande possibilidade de efetivação, já que muitos profissionais podem ser contratados pelas marcas participantes após o evento, transformando a experiência temporária em uma oportunidade de emprego fixo.

“Além de movimentar o varejo, o Exagerado também tem um papel importante na geração de oportunidades. Sabemos que o período do Dia das Mães aumenta muito a procura, por isso ampliamos as vagas e também o cadastro de reserva. É uma chance real para quem quer entrar no mercado ou até conquistar uma efetivação após o evento, já que muitas marcas aproveitam esses talentos para suas equipes fixas”, comenta o idealizador do evento, Victor de Castro.

Serviço

  • Onde: Pavilhão de Carapina, Serra. 

  • Quando: de 6 a 9 de maio 10h às 22h e 10 de maio de 10h às 20 horas.

  • Exagerado de Carteirinha:  apenas dia 5 de maio, aberto apenas para convidados. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 20 de abril no site sympla por R$ 59,99 (inteira) ou R$ 29,99 (meia solidária + 1kg de alimento não perecível).

  • Entrada gratuita (exceto Exagerado de Carteirinha)

  • Estacionamento: R$20 (diária)

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