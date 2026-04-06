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Interior do Estado

Cooperativa do ES abre novas oportunidades de emprego

Há postos para trabalhar em Barra de São Francisco,  Ibiraçu, Itarana, Nova Venécia, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Vila Velério
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 abr 2026 às 14:45

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 14:45

Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá
Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação/Nater Coop
A Nater Coop, cooperativa do Espírito Santo que atua na área do agronegócio (agricultura e pecuária), está com oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. Os postos são voltados a profissionais de ensino fundamental, médio e técnico.
Os interessados em participar do processo seletivo podem se cadastrar na página de carreira da cooperativa. No endereço eletrônico, também é possível ter mais informações sobre as vagas e o prazo para se candidatar.

Confira as vagas

  • Assistente administrativo (Ibiraçu)
  • Auxiliar de armazém (Vila Valério)
  • Auxiliar de classificação de ovos (Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá)
  • Auxiliar de limpeza (Ibiraçu)
  • Auxiliar de loja (Santa Maria de Jetibá, Barra de São Francisco)
  • Auxiliar de produção lácteos (Nova Venécia)
  • Consultor técnico de campo (Governador Lindenberg)
  • Consultor técnico de loja (Sooretama, Governador Lindenberg)
  • Operador avicultura (Santa Maria de Jetibá)
  • Operador de empilhadeira (Vila Valério) 
  • Vendedor de loja (Santa Maria de Jetibá)
  • Vendedor externo (Itarana)

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