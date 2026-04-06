Cooperativa do ES abre novas oportunidades de emprego

A Nater Coop, cooperativa do Espírito Santo que atua na área do agronegócio (agricultura e pecuária), está com oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. Os postos são voltados a profissionais de ensino fundamental, médio e técnico.
Os interessados em participar do processo seletivo podem se cadastrar na página de carreira da cooperativa. No endereço eletrônico, também é possível ter mais informações sobre as vagas e o prazo para se candidatar.
Confira as vagas
- Assistente administrativo (Ibiraçu)
- Auxiliar de armazém (Vila Valério)
- Auxiliar de classificação de ovos (Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar de limpeza (Ibiraçu)
- Auxiliar de loja (Santa Maria de Jetibá, Barra de São Francisco)
- Auxiliar de produção lácteos (Nova Venécia)
- Consultor técnico de campo (Governador Lindenberg)
- Consultor técnico de loja (Sooretama, Governador Lindenberg)
- Operador avicultura (Santa Maria de Jetibá)
- Operador de empilhadeira (Vila Valério)
- Vendedor de loja (Santa Maria de Jetibá)
- Vendedor externo (Itarana)