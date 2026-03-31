ES cria 2,8 mil empregos em fevereiro, mas ritmo desacelera frente a 2025

O Espírito Santo registrou a abertura de 2.846 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho. Embora o saldo seja positivo, o volume representa uma queda de 51% em comparação ao mesmo período de 2025, quando o Estado gerou 5.835 vagas.
Diferentemente do ano anterior, quando todos os setores apresentaram crescimento, o desempenho de fevereiro de 2026 foi sustentado quase exclusivamente pelo setor de Serviços, responsável por 2.997 novos empregos. Já os segmentos de Agropecuária (130) e Indústria (100) operaram próximos da estabilidade, enquanto Comércio e Construção registraram retração, fechando 161 e 221 postos, respectivamente.
Compare
SERVIÇOS
2025: 3.808
2026: 2.997
AGROPECUÁRIA
2025: 675
2026: 130
INDÚSTRIA
2025: 574
2026: 100
COMÉRCIO
2025: 461
2026: -161
CONSTRUÇÃO
2025: 317
2026: -221
Perfil das vagas e localidades
No recorte regional, Vila Velha liderou a geração de empregos no Estado com 716 novas vagas, seguida por Linhares e Serra, com 341 oportunidades cada.
O perfil dos contratados revela um forte protagonismo feminino: as mulheres preencheram 2.373 postos (83% do total), contra 473 contratações de homens. Quanto à escolaridade, a maior demanda concentrou-se em profissionais com ensino médio completo (1.599 vagas), seguidos por aqueles com nível superior ou técnico (874).