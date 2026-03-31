ES cria 2,8 mil empregos em fevereiro, mas ritmo desacelera frente a 2025

O Espírito Santo registrou a abertura de 2.846 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro Crédito: Divulgação

Espírito Santo registrou a abertura de 2.846 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho . Embora o saldo seja positivo, o volume representa uma queda de 51% em comparação ao mesmo período de 2025, quando o Estado gerou 5.835 vagas.

Diferentemente do ano anterior, quando todos os setores apresentaram crescimento, o desempenho de fevereiro de 2026 foi sustentado quase exclusivamente pelo setor de Serviços, responsável por 2.997 novos empregos. Já os segmentos de Agropecuária (130) e Indústria (100) operaram próximos da estabilidade, enquanto Comércio e Construção registraram retração, fechando 161 e 221 postos, respectivamente.

Compare SERVIÇOS

2025: 3.808

2026: 2.997



AGROPECUÁRIA

2025: 675

2026: 130



INDÚSTRIA

2025: 574

2026: 100



COMÉRCIO

2025: 461

2026: -161



CONSTRUÇÃO

2025: 317

2026: -221

Perfil das vagas e localidades

No recorte regional, Vila Velha liderou a geração de empregos no Estado com 716 novas vagas, seguida por Linhares e Serra, com 341 oportunidades cada.