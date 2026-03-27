Infraestrutura

Cachoeiro inaugura aeroporto com novo terminal e pátio ampliado; veja data

Obras duraram pouco mais de um ano e contemplaram a renovação do pavimento da pista e reforma do terminal de passageiros

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:28

Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura

O Aeroporto de Cachoeiro será inaugurado na próxima quarta-feira, 1º de abril, após pouco mais de um ano de obras. Com investimento de R$ 76,5 milhões, a estrutura teve a pista e o pátio reformados e ganhou um novo terminal.

Diferentemente do Aeroporto de Linhares, em que a estrutura regional é administrada pela Infraero, o de Cachoeiro será administrado pela prefeitura.

O projeto de reforma incluiu a ampliação do número de posições de aeronaves, de 5 para 9, e a expansão do pátio. A área de taxiamento também cresceu, passando de 750 para 825 metros quadrados. Já a pista tem 1.200 metros de comprimento por 30 metros de largura — menor que as duas de Vitória (2.058 e 1.750 metros) e que a de Linhares, com 1.860 metros.

A estrutura também contará com iluminação noturna na pista de pouso e decolagem. Os equipamentos luminosos terminaram de ser instalados em setembro.

O próximo aeroporto a ser projetado no Estado será o Aeroporto das Montanhas Capixabas, em Venda Nova do Imigrante. A licitação foi lançada em dezembro e a disputa está prevista para ocorrer em 6 de abril.

Construção é alvo do Ministério Público de Contas

A reforma do Aeroporto de Cachoeiro é alvo do Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES), que apresentou recurso ao Tribunal de Contas do Estado e pediu a suspensão do pagamento de R$ 21,7 milhões referentes às obras.

Conforme informações do órgão ministerial, o recurso é baseado em "graves indícios de irregularidades identificados pela equipe técnica do próprio TCES" no contrato firmado pela Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) com o Consórcio Cachoeiro – RA. Por meio de nota, a Semobi negou haver irregularidades e disse que o processo ocorre com total transparência.

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