Aeroporto de Cachoeiro: MPC-ES pede suspensão de pagamento de R$ 21 milhões

O Ministério Público de Contas recorreu ao Tribunal de Contas para cancelar pagamento de parte do contrato porque serviços não teriam sido realizados

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:32

Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado
Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim: irregularidades na execução do contrato foram apontadas pelo MPC Crédito: Divulgação/Prefeitura

Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES) apresentou recurso ao Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) para suspender imediatamente o pagamento de mais de R$ 21,7 milhões, referentes ao contrato das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Raimundo Andrade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Aeroporto de Cachoeiro: MPC-ES pede suspensão de pagamento de R$ 21 milhões

 Conforme informações do órgão ministerial, o recurso é baseado em"graves indícios de irregularidades identificados pela equipe técnica do próprio TCES", no contrato firmado pela Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) com o Consórcio Cachoeiro – RA. A Semobi foi procurada, na noite desta quarta-feira (29), para comentar o pedido do MPC-ES. Em caso de reposta, este texto será atualizado.

A solicitação do Ministério Público pretende reverter uma decisão dos conselheiros do TCES, em que o pedido cautelar original, feito pela equipe do Núcleo de Controle Externo de Construção Pesada e Mobilidade (NCP) do Tribunal, foi negado.

No recurso, o MPC-ES pede a reforma da decisão plenária, com a concessão de medida cautelar para suspender os pagamentos no contrato até que a situação seja analisada ou, caso o pagamento de R$ 21,7 milhões já tenha sido efetuado, que seja descontado do valor total do contrato, retendo-se 30% do valor contratual restante para evitar prejuízos futuros. Também requer que seja fixada multa diária no valor de R$ 10 mil à Semobi, caso a determinação não seja atendida.

Irregularidades

A representação da equipe técnica do TCES teve origem em uma auditoria de conformidade que analisou o Regime Diferenciado de Contratações (RDC Eletrônico 001/2023) da Semobi, destinado à contratação para as obras do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. As suspeitas de dano ao erário foram levantadas pelo núcleo de controle do Tribunal. 

No pedido, o MPC-ES sustenta que a obra estava orçada em pouco mais de R$ 127,5 milhões. Em março de 2024, ainda de acordo o Ministério Público de Contas, o contrato foi assinado com o Consórcio Cachoeiro–RA, formado pelas empresas Celta Infraestrutura Ltda. e Conserva de Estradas Ltda., por R$ 76,5 milhões. O valor então teria representado um desconto de cerca de 40% em relação ao orçamento inicial, gerando aparente economia de R$ 51 milhões.

A licitação adotou o regime de Contratação Integrada, que transfere à empresa contratada a responsabilidade total pelo empreendimento, incluindo a elaboração de projetos e a execução completa da obra.

Contudo, mesmo com o aparente desconto de 40%, a equipe de auditores identificou duas supostas irregularidades, consideradas graves, que somam R$ 36,8 milhões, isto é, quase 50% do valor final contratado (R$ 76,5 milhões), e indicariam um grande prejuízo para os cofres públicos. As duas irregularidades apontadas são:

  • superfaturamento de R$ 15,1 milhões;
  • pagamento por serviços não executados no montante de R$ 21,7 milhões.

