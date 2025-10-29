Motociclista morre após bater na traseira de carro em Cachoeiro
Um motociclista de 37 anos, identificado como Ramon Nunes Ferreira Costa, morreu após bater na traseira de um carro na Rua Samuel Levy, bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29). O motorista do carro, de 63 anos, contou à reportagem da TV Gazeta Sul que freou ao ver uma pessoa de muletas entrando em um automóvel à sua frente, momento em que seu veículo foi atingido pela moto.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas constatou que Ramon estava morto. A Polícia Militar e perícia da Polícia Científica foram acionadas. A Rua Samuel Levy, que é de mão única, foi interditada para atendimento da ocorrência.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul