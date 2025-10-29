Motociclista morre após bater na traseira de carro em Cachoeiro

Um motociclista de 37 anos, identificado como Ramon Nunes Ferreira Costa, morreu após bater na traseira de um carro na Rua Samuel Levy, bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29). O motorista do carro, de 63 anos, contou à reportagem da TV Gazeta Sul que freou ao ver uma pessoa de muletas entrando em um automóvel à sua frente, momento em que seu veículo foi atingido pela moto.