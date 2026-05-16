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Série D

Vitória-ES empata com Porto-BA e assume a liderança no Campeonato Brasileiro Série D

Equipe baiana balançou as redes duas vezes na partida, mas teve os gols anulados

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2026 às 18:33
Vitória-ES x Porto-BA
Federação Bahiana de Futebol

Vitória-ES e Porto-BA ficaram no 0 a 0 no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. Com as melhores chances no primeiro tempo, o Alvianil pressionou mas não chegou ao gol, e viu o Cacique crescer na segunda etapa e balançar as redes duas vezes, que não valeram. O resultado levou o Vitória-ES para a primeira colocação do Grupo 12, podendo ainda ser ultrapassado, dependendo dos resultados das partidas restantes da rodada.


Com o resultado, Vitória a assume a primeira do Grupo 12, mesmo tendo a mesma quantidade de pontos do Democrata GV, mas fica à frente por ter feito mais gols, com os critérios anteriores empatados. A situação do Alvianil na tabela pode mudar ainda na rodada caso Rio Branco-ES, Tombense ou o próprio Democrata GV vençam, este último podendo se tornar líder também caso empate seu jogo. Em terceiro na tabela, o Porto-BA também pode perder posições na tabela caso o Rio Branco–ES ou Tombense vençam.


Na oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Vitória-ES retorna ao Espírito Santo para enfrentar o Rio Branco-ES no Kleber Andrade em Cariacica, às 16h do próximo sábado. No Mamudão, em Governador Valadares, o Porto-BA vai enfrentar o Democrata GV às 20h30 da segunda-feira, dia 25 de maio.


O jogo


Durante a primeira etapa, o Vitória-ES teve as melhores chances, chegando com perigo mais vezes e com mais qualidade. Com postura reativa, o Porto-BA deu indícios de um bom futebol no início do jogo, quando teve oportunidade com Ygor, logo no primeiro minuto. Apesar da chance, a produção do time baiano diminuiu e o Vitória tomou as rédeas da partida, mesmo sem conseguir abrir o placar no primeiro tempo.


No segundo tempo da partida, o Porto-BA cresceu no jogo, e ofereceu perigo ao goleiro Lucão, que fez defesas e contou com uma pitada de sorte para não ser vazado. Em duas oportunidades, o time baiano chegou a balançar as redes, mas os gols não foram validados por infrações nas jogadas. Com ambos os times sem sucesso nas finalizações restantes, a partida terminou empatada e sem gols.


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