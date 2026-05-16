Vitória-ES empata com Porto-BA e assume a liderança no Campeonato Brasileiro Série D





Com o resultado, Vitória a assume a primeira do Grupo 12, mesmo tendo a mesma quantidade de pontos do Democrata GV, mas fica à frente por ter feito mais gols, com os critérios anteriores empatados. A situação do Alvianil na tabela pode mudar ainda na rodada caso Rio Branco-ES, Tombense ou o próprio Democrata GV vençam, este último podendo se tornar líder também caso empate seu jogo. Em terceiro na tabela, o Porto-BA também pode perder posições na tabela caso o Rio Branco–ES ou Tombense vençam.