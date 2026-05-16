Real Noroeste e Rio Branco empatam e seguem fora do G-4 na Série D

Real Noroeste e Rio Branco-ES empataram no confronto de capixabas do Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste sábado, os times não saíram do 0 a 0, no jogo da sétima rodada disputado no estádio José Olímpia da Rocha, em Águia Branca. O Capa-Preta chegou a balançar as redes, no segundo tempo, mas o gol do volante Ruan foi anulado.
Com o empate, o Rio Branco-ES e Real Noroeste seguem fora da zona de classificação para o mata-mata. O Capa-Preta tem os mesmos 10 pontos de Vitória-ES, Democrata e Porto-BA, que estão no G-4, mas possui uma vitória a menos que os rivais e fica na quinta colocação do Grupo 12. O Realzão, com o 0 a 0 deste sábado, segue na lanterna da chave, agora com apenas cinco pontos somados.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da oitava rodada rodada do Grupo 12. No sábado, às 18h (de Brasília), o Real Noroeste visita o Tombense, no Almeidão, em Tombos. No domingo, às 16h, o Rio Branco-ES faz o clássico capixaba contra o Vitória-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.
O jogo
O primeiro tempo entre Real Noroeste e Rio Branco-ES foi marcado por muito equilíbrio, excesso de faltas e raras chances de gol. Em um jogo truncado, as equipes encontraram dificuldades na criação ofensiva e abusaram das disputas físicas no meio de campo.
O Rio Branco chegou com mais perigo, principalmente em uma finalização travada de Rodrigo Carioca dentro da área e em cobranças de falta de Breno Melo, incluindo uma boa defesa de Camilatto já nos minutos finais. O Real Noroeste respondeu em investidas com João Bravo e Juninho Potiguar, mas esbarrou na marcação adversária.
O segundo tempo foi mais movimentado e teve o Rio Branco-ES mais presente no ataque, mas sem conseguir transformar a superioridade em gol. O time visitante começou pressionando, criando boas chances com Gui Mendes, Rafa Pacheco e Alex Galo, além de exigir boas intervenções de Camilatto, que foi decisivo ao longo da etapa.
O Real Noroeste respondeu em bolas paradas e quase marcou com Mayco, após falha defensiva do adversário. Na reta final, o Rio Branco chegou a balançar as redes com Ruan, mas o árbitro anulou o lance por falta de David Lopes fora da jogada. O Brancão ainda reclamou de um possível pênalti por toque no braço dentro da área e teve grandes oportunidades desperdiçadas por Braga e David Lopes, além de uma intervenção salvadora de Rômulo. Apesar das chances dos dois lados, o jogo terminou sem gols em Águia Branca.