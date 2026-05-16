Real Noroeste e Rio Branco empatam e seguem fora do G-4 na Série D

Real Noroeste e Rio Branco-ES empataram no confronto de capixabas do Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste sábado, os times não saíram do 0 a 0, no jogo da sétima rodada disputado no estádio José Olímpia da Rocha, em Águia Branca. O Capa-Preta chegou a balançar as redes, no segundo tempo, mas o gol do volante Ruan foi anulado.





Com o empate, o Rio Branco-ES e Real Noroeste seguem fora da zona de classificação para o mata-mata. O Capa-Preta tem os mesmos 10 pontos de Vitória-ES, Democrata e Porto-BA, que estão no G-4, mas possui uma vitória a menos que os rivais e fica na quinta colocação do Grupo 12. O Realzão, com o 0 a 0 deste sábado, segue na lanterna da chave, agora com apenas cinco pontos somados.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da oitava rodada rodada do Grupo 12. No sábado, às 18h (de Brasília), o Real Noroeste visita o Tombense, no Almeidão, em Tombos. No domingo, às 16h, o Rio Branco-ES faz o clássico capixaba contra o Vitória-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.





O jogo



