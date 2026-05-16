Vídeo mostra tiros em invasão que aterrorizou condomínio na Praia do Suá

Imagens registradas por moradores (veja acima) revelam os momentos de tensão vividos por quem estava no condomínio, na Praia do Suá, em Vitória, invadido por um suspeito e alvo de uma operação da Polícia Militar entre a noite de sexta-feira (15) e a madrugada de sábado (16). No vídeo, é possível ouvir mais de dez tiros, mas testemunhas contaram que houve, ao todo, 25 disparos.





Moradores do local afirmaram à reportagem que centenas de famílias ficaram expostas ao risco durante a ocorrência.





A PM explicou que uma sequência de fatos levou ao uso da arma de fogo na atuação dos militares. Equipes realizavam patrulhamento no bairro quando identificaram Derivaldo Vigano, de 36 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto.





Durante a abordagem, o suspeito resistiu de forma agressiva e entrou em luta corporal com os agentes, conforme a corporação. A PM acrescentou que ele chegou a morder a mão de um policial e tentou tomar a arma de fogo de um dos militares, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.





Durante a ocorrência, um segundo homem, de 24 anos, também avançou contra os policiais e atingiu um militar com uma pedrada na cabeça. A PM informou que, em meio à confusão, esse suspeito também tentou retirar a arma do coldre de um policial, momento em que foram efetuados disparos para cessar a agressão. O próprio militar acabou atingido na mão por um tiro durante a ação.





Após o confronto inicial, os dois suspeitos fugiram, mobilizando um cerco policial na região. O jovem de 24 anos foi localizado logo em seguida. Já Derivaldo desobedeceu às ordens de parada e continuou a fuga a pé, mesmo após o uso de taser (arma de choque) e munição de elastômero (bala de borracha).





Segundo a polícia, ele invadiu o condomínio por uma rua lateral e entrou em pelo menos dois apartamentos. No local, o homem quebrou a janela de uma das unidades. Cortinas ficaram manchadas de sangue e moradores relataram momentos de pânico.





Na sequência, o suspeito seguiu em direção à área de mata do Morro da Garrafa, onde foi visto segurando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo.





Os militares dispararam novamente para conter o que classificaram como uma iminente agressão. O homem acabou alcançado e preso. No caminho percorrido por ele, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo.





Tanto Derivaldo quanto o homem de 24 anos foram detidos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), sob escolta. Os dois policiais feridos no início da ocorrência também receberam atendimento médico. A captura do foragido envolveu cerca de 50 policiais.