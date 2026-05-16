Morre último trabalhador vítima de explosão em Vila Valério

Morreu neste sábado (16) a quarta vítima da explosão em um alojamento de trabalhadores no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Milton Neves, de 48 anos, estava internado e intubado no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, desde o dia da tragédia, ocorrida em 5 de maio. A informação foi confirmada pela Polícia Científica e por familiares.





Segundo o órgão, a corporação foi acionada para o recolher o corpo e encaminhar ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.





Milton era o último sobrevivente da explosão. Ele teve 90% do corpo queimado no acidente. A primeira morte confirmada foi a de Gildeson Gama Leite, de 30 anos, no dia 7. Já na última segunda-feira (11), Ilmar Gama, de 31 anos, também não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte, faleceu Aldino Alves Almeida, de 28 anos.





Os quatro trabalhadores eram naturais do povoado de Curral Novo, no município de Barra, no Oeste da Bahia, e estavam no Estado capixaba para trabalhar na colheita do café. Os quatro estavam dentro da casa no momento da tragédia. A causa ainda é investigada, mas a suspeita é que havia um vazamento de gás, que causou explosão após um deles acender um fogo.





Diante da comoção do caso, o prefeito do município baiano, Romeu Junior, lamentou a morte dos trabalhadores.





Em nota, o Sítio Santa Maria, onde os trabalhadores atuavam, manifestou pesar pelo acidente. "Com o falecimento da última vítima, a empresa renova sua solidariedade e reafirma seu compromisso de total apoio a todos os familiares enlutados", divulgou.