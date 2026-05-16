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Tragédia

Morre último trabalhador vítima de explosão em Vila Valério

Milton Neves, de 48 anos, estava internado e intubado desde o dia 5 deste mês

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 17:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mai 2026 às 17:36
Milton Neves, de 48 anos, estava internado e intubado desde o dia 5 deste mês no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves
Milton Neves, de 48 anos, estava internado e intubado desde o dia 5 deste mês no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves Montagem | A Gazeta

Morreu neste sábado (16) a quarta vítima da explosão em um alojamento de trabalhadores no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Milton Neves, de 48 anos, estava internado e intubado no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, desde o dia da tragédia, ocorrida em 5 de maio. A informação foi confirmada pela Polícia Científica e por familiares.


Segundo o órgão, a corporação foi acionada para o recolher o corpo e encaminhar ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.


Milton era o último sobrevivente da explosão. Ele teve 90% do corpo queimado no acidente. A primeira morte confirmada foi a de Gildeson Gama Leite, de 30 anos, no dia 7. Já na última segunda-feira (11), Ilmar Gama, de 31 anos, também não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte, faleceu  Aldino Alves Almeida, de 28 anos. 


Os quatro trabalhadores eram naturais do povoado de Curral Novo, no município de Barra, no Oeste da Bahia, e estavam no Estado capixaba para trabalhar na colheita do café. Os quatro estavam dentro da casa no momento da tragédia. A causa ainda é investigada, mas a suspeita é que havia um vazamento de gás, que causou explosão após um deles acender um fogo.


Diante da comoção do caso, o prefeito do município baiano, Romeu Junior, lamentou a morte dos trabalhadores. 


Em nota, o Sítio Santa Maria, onde os trabalhadores atuavam, manifestou pesar pelo acidente. "Com o falecimento da última vítima, a empresa renova sua solidariedade e reafirma seu compromisso de total apoio a todos os familiares enlutados", divulgou.

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