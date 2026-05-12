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Acidente em alojamento

Sobe para três o número de trabalhadores mortos em explosão em Vila Valério

Aldino Alves Almeida, de 28 anos, teve 60% do corpo queimado e estava internado desde a última terça-feira (5)

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 10:21

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 mai 2026 às 10:21
Trabalhador teve 60% do corpo queimado
Aldino Alves Almeida, de 28 anos, estava internado na Serra desde o dia do acidente Montagem | A Gazeta

Morreu na manhã desta terça-feira (12) a terceira vítima da explosão em um alojamento de trabalhadores no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Aldino Alves Almeida, de 28 anos, estava internado e intubado desde a última terça-feira (5). Ele teve 60% do corpo atingido pelas chamas. A informação foi confirmada pela Polícia Científica.


Os quatro trabalhadores atingidos estavam dentro da residência, usada como alojamento para trabalhadores rurais, no momento da explosão. Todos são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, no Oeste da Bahia, e haviam viajado ao Espírito Santo para trabalhar na colheita do café.


A primeira morte confirmada foi a de Gildeson Gama Leite, de 30 anos, na última quinta-feira (7). Já na segunda-feira (11), Ilmar Gama, de 31 anos, também não resistiu aos ferimentos.


Das quatro vítimas, Milton Neves, de 48 anos, é o único sobrevivente. Ele permanece internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Segundo o último boletim médico, Milton teve 90% do corpo queimado.


A causa da explosão segue sob investigação. Enquanto a Prefeitura de Vila Valério aponta que a principal suspeita é um vazamento de gás, a administração da fazenda trabalha com a hipótese de um curto-circuito em uma tomada onde um celular estaria carregando.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, o laudo técnico deve ser concluído em até 20 dias, contados a partir da perícia realizada na quarta-feira (6).

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