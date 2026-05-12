TCP x PCV: vídeo mostra ataque de facção rival que matou dois jovens em Vitória

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o ataque que deixou dois jovens mortos em novembro do ano passado, no bairro Redenção, em Vitória. As vítimas foram identificadas como Pedro Henrique de Araújo da Costa e Cauã Souza Guimarães, ambos de 18 anos.





A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória concluiu o inquérito que investigava o duplo homicídio e prendeu, em fevereiro deste ano, um dos envolvidos no crime, Leonardo Henrique Araújo da Silva, conhecido como “Leleo”, de 24 anos. O outro suspeito, Douglas de Souza Borges, vulgo "Droguinha", de 28 anos, está foragido.