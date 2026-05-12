Incêndio atinge armazém de paletes na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um incêndio em um armazém de paletes mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (12), na Rodovia do Contorno, no bairro Mucuri, em Cariacica.





A corporação informou às 14h que as equipes foram encaminhas ao local e, devido à grande quantidade de material inflamável, foi acionado reforço. "O incêndio foi combatido e, neste momento, se encontra controlado. Não há mais chamas, mas ainda há pontos de calor e fumaça. As equipes seguem no local", informou o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.





A Defesa Civil informou que uma equipe foi enviada ao local para auxiliar no atendimento da ocorrência. Conforme apuração da TV Gazeta, o dono do depósito disse que perdeu cerca de 2.000 paletes e não sabe o que provocou o incêndio.