Conceição da Barra agora conta com travessia por balsa; veja fotos

Conceição da Barra agora conta com travessia por balsa; veja fotos

Nova travessia no Rio Cricaré reduz tempo de deslocamento para 10 minutos; governo do Estado também anuncia obras de contenção da erosão, nova escola e investimentos em saúde

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:43

Travessia por balsa passa a funcionar no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, no ES

A cidade de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, agora conta com travessia por balsa no Rio Cricaré. O sistema de mobilidade foi inaugurado no último sábado (27) pelo governador do Estado, Renato Casagrande. A estrutura vai reduzir a distância de deslocamento – que passa a durar cerca de 10 minutos – facilitando o acesso da população e o escoamento da produção agrícola e da pesca.

O sistema de travessia teve investimento de R$ 2,2 milhões e foi pensado para transportar tanto pessoas quanto veículos. A obra incluiu a construção de duas rampas de embarque e desembarque, além de estruturas de apoio, como guarita, banheiros, instalações elétricas e hidráulicas e medidas de segurança contra incêndio. Os trabalhos foram executados pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Governo autoriza contenção de erosão e outras obras

Também foram anunciados pelo governo do Estado novos investimentos em Conceição da Barra, como a implantação da rodovia ES 422, a construção de escola, a reforma de unidades de saúde e a aguardada revitalização da Praia da Guaxindiba – que inclui contenção de erosão.

Governo do Estado autoriza obras para conter erosão na Praia da Guaxindiba, em Conceição da Barra
Praia da Guaxindiba, em Conceição da Barra, sofre processo de erosão Crédito: Hélio Filho/Secom (Governo do ES)

Um problema antigo no município é a erosão na Praia da Guaxindiba. Há anos moradores e comerciantes demonstram preocupação com o avanço do mar e cobram do poder público uma obra definitiva, já que o problema – segundo eles – afasta turistas da região e destrói pousadas e comércios locais, causando prejuízos. Durante o evento de inauguração da balsa, o governador Renato Casagrande autorizou a publicação do edital das obras de contenção do processo de erosão marítima da Praia da Guaxindiba e a abertura da foz natural do Rio Itaúnas.

Em relação aos investimentos na ES 422 – que liga o município a São Mateus pelos bairros Santana e Litorâneo – o projeto prevê pista simples com duas faixas de rolamento, acostamento, serviços de terraplenagem, drenagem subterrânea e superficial. 

Também foi autorizada pelo governo do Estado a construção da Escola Estadual Professor Joaquim Fonseca, orçada em mais de R$ 16,5 milhões. A unidade terá estrutura moderna para atender alunos e professores. Além disso, haverá reformas em escolas municipais, como a EMEF Barreiras, e a recuperação de quadras esportivas.

Na saúde, os investimentos somam mais de R$ 7 milhões. O Estado repassou R$ 1 milhão para a reforma de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e destinou mais R$ 6 milhões para a construção de três novas unidades no município.

