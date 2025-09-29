Mobilidade e infraestrutura

Conceição da Barra agora conta com travessia por balsa; veja fotos

Nova travessia no Rio Cricaré reduz tempo de deslocamento para 10 minutos; governo do Estado também anuncia obras de contenção da erosão, nova escola e investimentos em saúde

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:43

Travessia por balsa passa a funcionar no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, no ES 1 de 4

A cidade de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, agora conta com travessia por balsa no Rio Cricaré. O sistema de mobilidade foi inaugurado no último sábado (27) pelo governador do Estado, Renato Casagrande. A estrutura vai reduzir a distância de deslocamento – que passa a durar cerca de 10 minutos – facilitando o acesso da população e o escoamento da produção agrícola e da pesca.

O sistema de travessia teve investimento de R$ 2,2 milhões e foi pensado para transportar tanto pessoas quanto veículos. A obra incluiu a construção de duas rampas de embarque e desembarque, além de estruturas de apoio, como guarita, banheiros, instalações elétricas e hidráulicas e medidas de segurança contra incêndio. Os trabalhos foram executados pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Governo autoriza contenção de erosão e outras obras

Também foram anunciados pelo governo do Estado novos investimentos em Conceição da Barra, como a implantação da rodovia ES 422, a construção de escola, a reforma de unidades de saúde e a aguardada revitalização da Praia da Guaxindiba – que inclui contenção de erosão.



Praia da Guaxindiba, em Conceição da Barra, sofre processo de erosão Crédito: Hélio Filho/Secom (Governo do ES)

Um problema antigo no município é a erosão na Praia da Guaxindiba. Há anos moradores e comerciantes demonstram preocupação com o avanço do mar e cobram do poder público uma obra definitiva, já que o problema – segundo eles – afasta turistas da região e destrói pousadas e comércios locais, causando prejuízos. Durante o evento de inauguração da balsa, o governador Renato Casagrande autorizou a publicação do edital das obras de contenção do processo de erosão marítima da Praia da Guaxindiba e a abertura da foz natural do Rio Itaúnas.

Em relação aos investimentos na ES 422 – que liga o município a São Mateus pelos bairros Santana e Litorâneo – o projeto prevê pista simples com duas faixas de rolamento, acostamento, serviços de terraplenagem, drenagem subterrânea e superficial.

Também foi autorizada pelo governo do Estado a construção da Escola Estadual Professor Joaquim Fonseca, orçada em mais de R$ 16,5 milhões. A unidade terá estrutura moderna para atender alunos e professores. Além disso, haverá reformas em escolas municipais, como a EMEF Barreiras, e a recuperação de quadras esportivas.

Na saúde, os investimentos somam mais de R$ 7 milhões. O Estado repassou R$ 1 milhão para a reforma de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e destinou mais R$ 6 milhões para a construção de três novas unidades no município.

