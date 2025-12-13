Home
>
Cotidiano
>
'Estou com meu coração em pedaços', diz vizinha sobre jogador capixaba que morreu em Recife

'Estou com meu coração em pedaços', diz vizinha sobre jogador capixaba que morreu em Recife

A aposentada Edna Oliveira e a vigilante Elaine Siqueira, moradoras da mesma comunidade onde morava Luiz Felipe Gomes de Jesus, de 20 anos, lamentaram a morte do jovem

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 19:37

Luiz Felipe Gomes de Jesus morreu após cair do telhado de hotel no Recife
Luiz Felipe Gomes de Jesus morreu após cair do telhado de hotel no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

A morte do atleta de futsal Luiz Felipe Gomes de Jesus, de apenas 20 anos, após uma queda do telhado de um hotel no Recife (PE), onde estava para disputar a Taça Brasil de Futsal Sub-21, chocou os moradores dos morros do Quadro e do Cabral, em Vitória, local onde ele cresceu.

Recomendado para você

A aposentada Edna Oliveira e a vigilante Elaine Siqueira, moradoras da mesma comunidade onde morava Luiz Felipe Gomes de Jesus, de 20 anos, lamentaram a morte do jovem

'Estou com meu coração em pedaços', diz vizinha sobre jogador capixaba que morreu em Recife

Pontos de alagamento foram registrados na tarde deste sábado (13) no bairro Serra. Segundo Defesa Civil, chuvas atingiram 45 milímetros

Chuva forte alaga casas e ruas próximas a córrego em Mimoso do Sul

Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas de 25 m² cada. A montagem das tendas deverá ser feita no dia 31 de dezembro (quarta-feira), das 8 às 16 horas

Reserva de tendas para o réveillon em Camburi começa na segunda (15)

Conhecido carinhosamente como Gamy, Luiz Felipe era uma figura querida na comunidade. Amigos e vizinhos lamentam a perda do jovem que era jogador do Caratoíra Escolinha de Futebol.

A vizinha Elaine Siqueira, que trabalha como vigilante, descreveu o jovem à repórter Alice Sousa da TV Gazeta. "Um rapaz amigo, guerreiro, trabalhador, honesto, sempre estava no nosso bairro, nas nossas reuniões de festa. Que Deus abençoe a mãe, a família. Porque nós estamos muito tristes pela notícia que tivemos da morte."

A aposentada Edna Oliveira Silva, outra vizinha, expressou sua dor. “Era um menino muito bom, muito trabalhador, muito brincalhão. A gente amava muito Felipe. Eu estou com meu coração em pedaços."

Ainda segundo os vizinhos, a namorada de Luiz Felipe está grávida e perto de dar à luz uma menina. A família e os jogadores que estavam em Recife com Luiz Felipe preferiram não conceder entrevistas.

Elaine Siqueira é vigilante e mora na comunidade do Morro do Quadro e Cabral
Elaine Siqueira é vigilante e mora na comunidade do Morro do Quadro e Cabral Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O velório de Luiz Felipe Gomes de Jesus está previsto para começar às 8h deste domingo (14) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. O sepultamento está marcado para o meio-dia, no mesmo local.

Elaine Siqueira falou sobre o apoio da comunidade: "Foi uma fatalidade o que aconteceu, mas nós estamos aqui para dar força à mãe e à família."

Edna Oliveira Silva é aposentada e mora na comunidade do Morro do Quadro e Cabral
Edna Oliveira Silva é aposentada e mora na comunidade do Morro do Quadro e Cabral Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O acidente no Recife

Luiz Felipe morreu após cair do telhado de um hotel no Recife, no fim da tarde da última quinta-feira (11). Ele estava na cidade com sua equipe para a disputa de um campeonato de futsal.

Segundo a Polícia Civil, Luiz Felipe se desequilibrou do telhado do hotel, caindo em seguida. De acordo com uma hóspede, ele caiu num local de difícil acesso, entre a área do ar-condicionado e a parede. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate do corpo.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mortes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais