'Estou com meu coração em pedaços', diz vizinha sobre jogador capixaba que morreu em Recife

A aposentada Edna Oliveira e a vigilante Elaine Siqueira, moradoras da mesma comunidade onde morava Luiz Felipe Gomes de Jesus, de 20 anos, lamentaram a morte do jovem

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 19:37

Luiz Felipe Gomes de Jesus morreu após cair do telhado de hotel no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

A morte do atleta de futsal Luiz Felipe Gomes de Jesus, de apenas 20 anos, após uma queda do telhado de um hotel no Recife (PE), onde estava para disputar a Taça Brasil de Futsal Sub-21, chocou os moradores dos morros do Quadro e do Cabral, em Vitória, local onde ele cresceu.

Conhecido carinhosamente como Gamy, Luiz Felipe era uma figura querida na comunidade. Amigos e vizinhos lamentam a perda do jovem que era jogador do Caratoíra Escolinha de Futebol.

A vizinha Elaine Siqueira, que trabalha como vigilante, descreveu o jovem à repórter Alice Sousa da TV Gazeta. "Um rapaz amigo, guerreiro, trabalhador, honesto, sempre estava no nosso bairro, nas nossas reuniões de festa. Que Deus abençoe a mãe, a família. Porque nós estamos muito tristes pela notícia que tivemos da morte."

A aposentada Edna Oliveira Silva, outra vizinha, expressou sua dor. “Era um menino muito bom, muito trabalhador, muito brincalhão. A gente amava muito Felipe. Eu estou com meu coração em pedaços."

Ainda segundo os vizinhos, a namorada de Luiz Felipe está grávida e perto de dar à luz uma menina. A família e os jogadores que estavam em Recife com Luiz Felipe preferiram não conceder entrevistas.

Elaine Siqueira é vigilante e mora na comunidade do Morro do Quadro e Cabral Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O velório de Luiz Felipe Gomes de Jesus está previsto para começar às 8h deste domingo (14) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. O sepultamento está marcado para o meio-dia, no mesmo local.

Elaine Siqueira falou sobre o apoio da comunidade: "Foi uma fatalidade o que aconteceu, mas nós estamos aqui para dar força à mãe e à família."

Edna Oliveira Silva é aposentada e mora na comunidade do Morro do Quadro e Cabral Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O acidente no Recife

Luiz Felipe morreu após cair do telhado de um hotel no Recife, no fim da tarde da última quinta-feira (11). Ele estava na cidade com sua equipe para a disputa de um campeonato de futsal.

Segundo a Polícia Civil, Luiz Felipe se desequilibrou do telhado do hotel, caindo em seguida. De acordo com uma hóspede, ele caiu num local de difícil acesso, entre a área do ar-condicionado e a parede. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate do corpo.

