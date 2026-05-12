Greve de coletores deixa ruas tomadas por lixo em bairros de Vila Velha

Moradores de bairros como Centro, Guaranhuns, Praia da Costa, Itaparica e Itapuã, em Vila Velha, amanheceram com ruas tomadas por lixo nesta terça-feira (12). O motivo foi uma paralisação dos coletores, iniciada na tarde de segunda-feira (11).





A reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) é a reintegração de trabalhadores desligados da empresa. Segundo o órgão, teria ocorrido uma demissão em massa — que a prefeitura nega.





O serviço foi normalizado às 10h30 desta terça-feira, conforme a administração municipal, após um oficial de Justiça ir até empresa Localix Serviços Ambientais S.A e notificar o sindicato, garantindo o cumprimento da decisão judicial que determinava a liberação das equipes.





Na tarde de segunda-feira, o sindicato impediu a saída dos caminhões da Localix Serviços Ambientais S.A., responsável pela coleta de resíduos em Vila Velha. Houve confusão no local, e a Guarda Municipal foi acionada. Segundo relatos, agentes utilizaram balas de borracha e spray de pimenta, atingindo alguns trabalhadores.





A presidenta do Sindilimpe-ES chegou a ser detida por desacato e resistência, mas foi liberada ainda durante a tarde.