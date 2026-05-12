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Rafael Primo

Artigo de Opinião

É formado em Administração e vereador em Vila Velha
Rafael Primo

Banco Master, lobby e a dívida pública que engole o futuro do Brasil

Enquanto o lobby financeiro dita as regras, a estrutura da economia continua funcionando como um jogo de cartas marcadas
Rafael Primo
É formado em Administração e vereador em Vila Velha

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 10:00

Publicado em 

12 mai 2026 às 10:00

Escândalos recentes, como o que envolve o Banco Master, revelam uma das faces mais perversas da política brasileira: o Legislativo transformado em um puxadinho do setor financeiro. 


A investigação da Polícia Federal, que teve como alvo o senador Ciro Nogueira em operações de busca e apreensão, expõe uma relação promíscua em que projetos de lei seriam elaborados sob medida, dentro de gabinetes ligados ao mercado financeiro, para perpetuar privilégios e beneficiar grupos econômicos específicos.

 

É essa lógica antirrepublicana que mantém o Brasil preso a um modelo econômico desigual. Enquanto o lobby financeiro dita as regras, a estrutura da economia continua funcionando como um jogo de cartas marcadas, no qual o interesse público acaba frequentemente relegado ao segundo plano. Enquanto você trabalha para pagar boletos, o Congresso trabalha para garantir os lucros de quem já tem muito.

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Imagine uma família que possui boa renda, mas compromete quase tudo o que ganha apenas com o pagamento de juros do cartão de crédito. Ao fim do mês, não sobra dinheiro para consertar o telhado que vaza nem para investir no futuro dos filhos. Para muitos economistas, esse é o retrato do atual ciclo econômico brasileiro.

 

Dados do Tesouro Nacional mostram que a Dívida Pública Federal encerrou 2025 em cerca de R$ 8,6 trilhões. O problema central, no entanto, não está apenas no tamanho da dívida, mas no custo para mantê-la. Em um único ano, o país gastou aproximadamente R$ 880 bilhões apenas com o pagamento de juros.

 

Na prática, trata-se de um volume expressivo de recursos públicos que deixa de ser direcionado para áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social para alimentar o sistema financeiro.

 

A concentração dos títulos públicos nas mãos das instituições financeiras é outro fator que amplia o debate sobre o modelo econômico brasileiro. Atualmente, os bancos detêm cerca de 33% de tudo o que o governo deve.

 

Com isso, sempre que a taxa Selic sobe, aumenta também a rentabilidade desses títulos. O instrumento utilizado para controlar a inflação acaba, ao mesmo tempo, elevando os ganhos do mercado financeiro. Para críticos do sistema atual, o resultado é um ciclo que drena recursos públicos e amplia a dependência do Estado em relação ao setor bancário.

 

O modelo atual é apontado por especialistas como uma armadilha econômica. O governo gasta cada vez mais com juros, reduz sua capacidade de investimento, vê a economia crescer menos e, diante da baixa arrecadação, precisa recorrer a novos empréstimos para fechar as contas públicas. Isso faz a dívida aumentar continuamente.

 

Nesse contexto, cresce a defesa de mudanças estruturais na gestão da dívida pública. Entre as propostas debatidas está a desvinculação da dívida da Selic, substituindo o atual modelo por mecanismos que considerem o crescimento real da economia, e não apenas a lógica da especulação financeira.

Fachada do Banco Master  Banco Master/Divulgação

Também ganham força discussões sobre novas regras de governança fiscal, alongamento dos prazos da dívida e redução de seus custos diretos. Para defensores dessas mudanças, o país precisa de um Congresso menos suscetível à pressão do sistema financeiro e mais comprometido com políticas de desenvolvimento econômico e social.

 

O Brasil não pode se limitar a ser um grande pagador de boletos bancários. O debate sobre dívida pública, juros e influência do mercado financeiro no Congresso envolve uma escolha sobre o futuro do país.

 

A questão central é decidir se o orçamento público continuará servindo prioritariamente para alimentar os custos do sistema financeiro ou se poderá ser direcionado para investimentos capazes de estimular crescimento, reduzir desigualdades e ampliar oportunidades para a população brasileira.

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