Banco Master, lobby e a dívida pública que engole o futuro do Brasil

Imagine uma família que possui boa renda, mas compromete quase tudo o que ganha apenas com o pagamento de juros do cartão de crédito. Ao fim do mês, não sobra dinheiro para consertar o telhado que vaza nem para investir no futuro dos filhos. Para muitos economistas, esse é o retrato do atual ciclo econômico brasileiro.

Dados do Tesouro Nacional mostram que a Dívida Pública Federal encerrou 2025 em cerca de R$ 8,6 trilhões. O problema central, no entanto, não está apenas no tamanho da dívida, mas no custo para mantê-la. Em um único ano, o país gastou aproximadamente R$ 880 bilhões apenas com o pagamento de juros.

Na prática, trata-se de um volume expressivo de recursos públicos que deixa de ser direcionado para áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social para alimentar o sistema financeiro.

A concentração dos títulos públicos nas mãos das instituições financeiras é outro fator que amplia o debate sobre o modelo econômico brasileiro. Atualmente, os bancos detêm cerca de 33% de tudo o que o governo deve.

Com isso, sempre que a taxa Selic sobe, aumenta também a rentabilidade desses títulos. O instrumento utilizado para controlar a inflação acaba, ao mesmo tempo, elevando os ganhos do mercado financeiro. Para críticos do sistema atual, o resultado é um ciclo que drena recursos públicos e amplia a dependência do Estado em relação ao setor bancário.

O modelo atual é apontado por especialistas como uma armadilha econômica. O governo gasta cada vez mais com juros, reduz sua capacidade de investimento, vê a economia crescer menos e, diante da baixa arrecadação, precisa recorrer a novos empréstimos para fechar as contas públicas. Isso faz a dívida aumentar continuamente.

Nesse contexto, cresce a defesa de mudanças estruturais na gestão da dívida pública. Entre as propostas debatidas está a desvinculação da dívida da Selic, substituindo o atual modelo por mecanismos que considerem o crescimento real da economia, e não apenas a lógica da especulação financeira.