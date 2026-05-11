'O Diabo Veste Prada 2' e o novo olhar sobre beleza e envelhecimento

Em "O Diabo Veste Prada 2", as personagens vivem um novo momento de vida. Elas aparecem mais maduras, mais seguras e atravessadas pelo tempo. Mas ainda assim podemos reconhecer exatamente quem elas são, porque, apesar do tempo, elas não perderam a essência.



E talvez seja justamente isso que mais chama atenção quando vemos Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep novamente em cena, vinte anos após o primeiro filme. Elas continuam lindas, mas não com uma beleza que engana a idade por parecerem mais jovens artificialmente.





Elas continuam lindas porque aparecem em versões ainda melhores de si mesmas. Existe um amadurecimento visível ali. Uma beleza com naturalidade que não tenta apagar o tempo.

