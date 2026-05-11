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Emanuela Pedroso

Artigo de Opinião

É advogada, ex-secretária de Estado do Governo do Espírito Santo
Emanuela Pedroso

Construindo cidades resilientes: o ES na vanguarda da adaptação climática

Segundo estudo do Observatório do Clima, o Espírito Santo é o primeiro Estado do país em capacidade financeira para investir em ações climáticas
Emanuela Pedroso
É advogada, ex-secretária de Estado do Governo do Espírito Santo

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 16:12

Publicado em 

11 mai 2026 às 16:12
 Ao longo da minha trajetória na gestão pública, sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas e preparar o futuro. No Espírito Santo, temos transformado essa convicção em políticas concretas, capazes de proteger vidas e garantir que nossos municípios estejam mais fortes diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.  

O Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Cidades, criado em 2013, nasceu como resposta a uma tragédia: as fortes chuvas que atingiram nosso Estado. Desde então, evoluiu para se tornar um dos instrumentos mais inovadores de apoio direto aos municípios, permitindo que cada cidade tenha condições de planejar e executar obras estruturantes.  

Em 2019, com a reativação do Fundo, iniciamos uma nova etapa. Em 2020, mais de R$ 72 milhões foram repassados para compensar perdas municipais. Em 2022, o valor saltou para R$ 518 milhões, promovendo equilíbrio regional. E em 2023 avançamos ainda mais com a criação do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, inserido no Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, que reúne mais de 70 projetos e ações estratégicas.  

Esse programa tem dois eixos centrais: redução das emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas. Entre suas iniciativas estão o Reflorestar, que amplia a cobertura florestal e gera renda ao produtor rural; o Plano de Descarbonização, que estabelece metas até 2050 para alcançar emissões líquidas zero; e o Selo Descarboniza-ES, que reconhece empresas comprometidas com a neutralização de carbono.  

O Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas é um marco pioneiro. Entre 2022 e 2025, investimos aproximadamente R$ 1,12 bilhão em parceria com prefeituras de todas as regiões capixabas. Foram 727 projetos elaborados e 349 obras executadas. Só em ações voltadas para prevenção e redução dos efeitos climáticos, os investimentos superaram R$ 725 milhões, beneficiando diretamente mais de 573 mil pessoas.  

Essas obras incluem drenagem e macrodrenagem, muros de contenção, estabilização de encostas, barragens, reservatórios pluviais e desassoreamento de rios. Em Vila Velha, por exemplo, macrodrenagem do Canal do Congo, drenagem e pavimentação de vias beneficiam 70 mil pessoas em 13 bairros.  
Rua Euclides da Cunha, em Barramares, Vila Velha, após obrasde macrodrenagem realizadas no Canal do Congo
Rua Euclides da Cunha, em Barramares, Vila Velha, após obrasde macrodrenagem realizadas no Canal do Congo Governo do ES
Na Serra, o binário de Jardim Limoeiro reduziu alagamentos e melhorou a mobilidade urbana. Em Cariacica, a contenção da encosta na Rua Gabino Rios protege famílias que habitam aquela que já foi a maior área de risco do município. São exemplos concretos de como o investimento público salva vidas e fortalece comunidades.  

O reconhecimento nacional reforça nossa liderança. Segundo estudo do Observatório do Clima, o Espírito Santo é o primeiro Estado do país em capacidade financeira para investir em ações climáticas, resultado da responsabilidade fiscal e da visão estratégica da gestão Casagrande. 

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Enquanto estados como Acre e Maranhão enfrentam alta vulnerabilidade e baixa capacidade de resposta, o Espírito Santo mostra que é possível unir equilíbrio das contas públicas com políticas ambientais de impacto.  

Assumir esse compromisso com as cidades capixabas é, para mim, mais do que uma função de governo: é uma bandeira de vida, uma missão que orienta minha ação política. 

Trabalhar pela resiliência climática dos municípios significa proteger famílias, garantir dignidade e preparar o Espírito Santo para um futuro sustentável. Essa é a causa que escolhi defender e que seguirá guiando cada passo da minha trajetória. 

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