Construindo cidades resilientes: o ES na vanguarda da adaptação climática

Ao longo da minha trajetória na gestão pública, sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas e preparar o futuro. No Espírito Santo, temos transformado essa convicção em políticas concretas, capazes de proteger vidas e garantir que nossos municípios estejam mais fortes diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.





O Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Cidades, criado em 2013, nasceu como resposta a uma tragédia: as fortes chuvas que atingiram nosso Estado. Desde então, evoluiu para se tornar um dos instrumentos mais inovadores de apoio direto aos municípios, permitindo que cada cidade tenha condições de planejar e executar obras estruturantes.





Em 2019, com a reativação do Fundo, iniciamos uma nova etapa. Em 2020, mais de R$ 72 milhões foram repassados para compensar perdas municipais. Em 2022, o valor saltou para R$ 518 milhões, promovendo equilíbrio regional. E em 2023 avançamos ainda mais com a criação do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, inserido no Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, que reúne mais de 70 projetos e ações estratégicas.





Esse programa tem dois eixos centrais: redução das emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas. Entre suas iniciativas estão o Reflorestar, que amplia a cobertura florestal e gera renda ao produtor rural; o Plano de Descarbonização, que estabelece metas até 2050 para alcançar emissões líquidas zero; e o Selo Descarboniza-ES, que reconhece empresas comprometidas com a neutralização de carbono.





O Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas é um marco pioneiro. Entre 2022 e 2025, investimos aproximadamente R$ 1,12 bilhão em parceria com prefeituras de todas as regiões capixabas. Foram 727 projetos elaborados e 349 obras executadas. Só em ações voltadas para prevenção e redução dos efeitos climáticos, os investimentos superaram R$ 725 milhões, beneficiando diretamente mais de 573 mil pessoas.





Essas obras incluem drenagem e macrodrenagem, muros de contenção, estabilização de encostas, barragens, reservatórios pluviais e desassoreamento de rios. Em Vila Velha, por exemplo, macrodrenagem do Canal do Congo, drenagem e pavimentação de vias beneficiam 70 mil pessoas em 13 bairros.