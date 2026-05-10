Equilibrar liderança e maternidade é um exercício diário de escolhas

Para aquelas que também são mães, o desafio se intensifica, porque envolve, além da entrega profissional, a gestão emocional e a responsabilidade com o desenvolvimento dos filhos.





A maternidade, por outro lado, também desenvolve competências essenciais para a liderança. A capacidade de escuta, a empatia, a tomada de decisão em cenários complexos e a habilidade de lidar com o imprevisto são fortalecidas no dia a dia com os filhos.





Esses aprendizados se refletem diretamente na forma como conduzimos equipes, projetos e relações de trabalho. Liderar passa a ser, também, um exercício mais humano e atento às pessoas.





Na prática, manter esse equilíbrio passa por organização, planejamento e, principalmente, presença. Procuro estruturar minha rotina de forma que o tempo com meus filhos seja protegido, com momentos dedicados exclusivamente à convivência, mesmo diante de uma agenda exigente.





Isso envolve definir prioridades, contar com uma rede de apoio e, quando necessário, ajustar o ritmo. Mais do que o tempo em si, valorizo a qualidade desses momentos, que são fundamentais para fortalecer vínculos e acompanhar de perto cada fase do desenvolvimento deles.