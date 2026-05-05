10 restaurantes do ES com pratos especiais para o almoço do Dia das Mães

Está chegando a hora de reunir a família para o tradicional almoço do Dia das Mães, e o que não falta em HZ são dicas saborosas - tanto para quem prefere cozinhar em casa como para quem gosta de comemorar a data em um bom restaurante.





Já mostramos aqui 9 receitas deliciosas para a ocasião e sugerimos sobremesas especiais para surpreender a homenageada do dia, além de recomendar cinco cestas de café da manhã para presentear.





Na lista abaixo, reunimos 10 restaurantes da Grande Vitória que criaram mimos gastronômicos para este domingo, 10 de maio: pratos inéditos e cardápios temáticos de dar água na boca. Confira!