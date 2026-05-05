10 restaurantes do ES com pratos especiais para o almoço do Dia das Mães

Está chegando a hora de reunir a família para o tradicional almoço do Dia das Mães, e o que não falta em HZ são dicas saborosas - tanto para quem prefere cozinhar em casa como para quem gosta de comemorar a data em um bom restaurante.
Já mostramos aqui 9 receitas deliciosas para a ocasião e sugerimos sobremesas especiais para surpreender a homenageada do dia, além de recomendar cinco cestas de café da manhã para presentear.
Na lista abaixo, reunimos 10 restaurantes da Grande Vitória que criaram mimos gastronômicos para este domingo, 10 de maio: pratos inéditos e cardápios temáticos de dar água na boca. Confira!
10 restaurantes do ES para almoçar no Dia das Mães
1
Inspiração francesa
O almoço do Caçarola Bistrot neste domingo (10) vai contar com três novidades criadas pela chef Bia Delmaestro especialmente para a data. Entre os pratos especiais do dia está o budião assado em baixa temperatura, molho béchamel de espinafre e camarões rosa grelhados (R$ 149, individual). Para quem prefere carne, a opção inédita é o filé mignon assado, molho caçador (feito com vinho branco, cogumelos e bacon), aspargos verdes e pomme noisettes (bolinhas fritas de purê de batata) - o prato custa R$ 128 e também é individual. A sobremesa elaborada para o Dia das Mães é o Tiramisù da Nonna Elisa (R$ 48), em homenagem à matriarca da família da chef. Horário: das 12h às 17h. Rua Guilherme Serrano, 142, Barro Vermelho, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99993-3773.
2
Opções para compartilhar
O bistrô da adega Wine Vix preparou um esquema especial para o Dia das Mães. No domingo (10), a casa vai trabalhar com cardápio reduzido e terá dois pratos para compartilhar, selecionados exclusivamente para a data. São eles: Tábua de Frutos do Mar (risoto de tomate seco com alho-poró, polvo, camarão VG, lula e lagostim grelhados) e Filé mignon com risoto três queijos (grana padano, gorgonzola e brie) e demi-glace. Cada um desses pratos sai a R$ 329 (para duas pessoas) e já inclui como sobremesa a pavlova de frutas vermelhas. Horário: das 11h às 16h. Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: @winevixvinhos.
3
Lagosta e bacalhau
Bacalhau e lagosta são destaque no almoço deste domingo (10) no restaurante Kairū, em Vila Velha. O chef Igor Trarbach criou uma entrada, um prato e uma sobremesa para quem for à casa no Dia das Mães. Para começar, a pedida é a dupla de dadinhos de tapioca moquecados com maionese de lagosta, presunto de Parma crocante e togarashi (condimento asiático), a R$ 65. O principal é a lasanha de massa fresca recheada com creme de bacalhau e fonduta de cebolas caramelizadas, acompanhada por salada fresca com nozes pecã (R$ 260, duas pessoas). Para fechar, a sobremesa especial é o sorvete soft de pudim com calda de caramelo e crumble de leite queimado (R$ 38). Horário: das 12h às 16h. Rua Antônio Ataíde, 531, Sítio Histórico da Prainha. Reservas e mais informações: (27) 99852-3352.
4
Semana temática
Lançado nesta semana e disponível até domingo (10), o cardápio do GolBurger para as mães inclui pratos de conforto, como o risoto de picadinho - com filé mignon, bacon, vinho tinto, tomate e temperos - acompanhado por couve tostada, banana nanica empanada, grana padano e ovo frito (R$ 84,90, individual/foto). Outra criação do chef Luiz Felipe Torezani é o fettuccine com molho cremoso de limão siciliano, camarões VM empanados, brócolis, pó de socol e grana padano (R$ 109,90, individual). Horário: das 11h30 ás 15h30. Rua 15 de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 3329-3348 ou Whatsapp 99241-4519.
5
Peixe na brasa
Especializada em hambúrguer e carnes na parrilha, a 101 Brasa Burger vai abrir excepcionalmente para almoço neste domingo (10), com um menu criado para o Dia das Mães. Estarão na carta pratos como o filé de pescada na brasa com camarões, batata rústica e legumes (R$ 89, individual) e a picanha bovina com crosta de alho e nhoque ao molho de cogumelos e pesto (R$ 99, individual). De entrada, uma escolha é o ceviche de pescada com manga e banana-da-terra chips (R$ 55). O cardápio regular da casa também estará disponível. Horário: das 11h30 às 15h, com atendimento apenas por ordem de chegada. Rua Açucena, 101, Jardim Asteca, Vila Velha. Mais informações: @101brasaburger.
6
Almoço aconchegante
Se sua mãe é fã de comida italiana, a pedida neste domingo (10) é o almoço da cantina La Rústica, em Jardim Camburi. Além do cardápio regular, composto em sua maioria por massas, risotos e parmegianas, o restaurante servirá um prato inédito, selecionado especialmente para o Dia das Mães: risoto de banana-da-terra com iscas de filé mignon ao molho demi-glace e queijo coalho grelhado (R$ 95, individual/foto). Horário: das 11h30 às 16h, com reservas limitadas. Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99722-8168.
7
Tempero dos bons
Com clima descontraído e uma ótima comida de boteco, o Tia Vitória terá, além do cardápio regular e da estufa recheada com seus clássicos tira-gostos, uma opção exclusiva para este domingo (10). O prato escolhido pela chef Mônica Pimentel é o bacalhau às natas com arroz de brócolis (R$ 169), opção para compartilhar que serve duas pessoas e estará disponível apenas no Dia das Mães. Horário: das 11h45 às 18h. A casa não aceita reservas. Rua Agenor Amaro dos Santos, 785, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @tiavitoria.bar.
8
Salmão em crosta de ervas
O bar e restaurante Caranguejo do Assis preparou uma novidade exclusiva para o Dia das Mães: o salmão em crosta de ervas com risoto de parmesão. O prato serve duas pessoas (R$ 179) e estará disponível somente neste domingo (10). Horário: das 11h às 16h. Avenida Estudante José Júlio de Souza (antiga Avenida da Praia), 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 3289-8486 e 99768-4589.
Lançamentos no cardápio
O Piu Restaurante, no Shopping Day by Day, escolheu o almoço do Dia das Mães para lançar dois novos pratos: um com polvo e outro com filé mignon. Para quem é fã de frutos do mar e de comida árabe, a aposta é uma combinação inusitada de sabores: polvo cozido lentamente em baixa temperatura, homus de grão-de-bico e vinagrete de pimenta-cheiro (R$ 118, individual/foto). Outro estreante na casa é o filé au poivre com molho rôti e mix de folhas baby com mostarda dijon e parmesão ralado (R$ 90, individual). Horário: das 11h30 às 16h. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 2142-8636 e 98834-5937.
Sabores da Itália
Com menus diferentes em suas duas unidades em Vitória neste Dia das Mães, a Figata aposta nos sabores da Itália para agradar às homenageadas de domingo. No Shopping Vitória, um dos destaques do cardápio temático é o filé mignon ao molho de gorgonzola e pera com risoto de brócolis e castanha (R$ 119,90, individual). Outra pedida é o camarão VG no espeto ao molho de maracujá e champanhe, acompanhado por arroz negro com nozes (R$ 169,90, individual). Já no restaurante da Praia do Canto, uma sugestão do dia é o espaguete com frutos do mar (R$ 149, individual/foto). Horários: Shopping Vitória, Enseada do Suá - das 11h30 às 22h; Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto - das 11h30 às 16h. Mais informações: @figata.br.