  • Dia das Mães: 40 sugestões de presentes para todos os estilos
Moda e estilo

Dia das Mães: 40 sugestões de presentes para todos os estilos

Tem roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito no próximo domingo
Guilherme Sillva

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 20:29

É hora de escolher o presente do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (09). Por isso, fizemos uma seleção com 40 sugestões de mimos para diversos estilos. Tem roupas, chocolate, acessórios e joias para você fazer bonito na data.


De acessórios que elevam qualquer produção a peças de vestuário que unem bem-estar e design, preparamos um guia de presentes para que você faça uma escolha certeira. Confira abaixo nossa curadoria e encontre o presente que é a cara da sua mãe.

1 - Camisa Pala Franzida, da Maria Filó. Preço: R$ 549,00


2 - Caixa Coração Alado com Flores, de Festar por Bruna Medeiros. Preço: R$ 820,00


3 - Colar Party Pearls Necklace, de Ivana Izoton. Preço: R$ 14.820,00


4 - Óculos de Grau, da YouY. Preço: R$ 399,00


5 - Quadro Cerâmica Mãe é Lar, da Mineral Estúdio. Preço: R$ 296,00


6 - Bolsa Hobo Iga, da Schutz. Preço: R$ 990,00


7 - Rasteira Lunna, da Democrata. Preço: R$ 229,90


8 - Chinelo Slide SLX Commuter Pack, da Rider. Preço: R$ 349,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)


9 - Caixa de Bombons Com Amor, de Lacta. Preço: R$16,57 (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)


10 - Pote Térmico Wild Blooms, da Stanleu. Preço: R$ 295,00


1 - Pijama Longo Moon Preto, da Hope Underwear. Preço: R$ 249,90


2 - Pingente Sagrado Coração com gema Malaquita, de Carolina Neves. Preço: R$ 5.900,00


3 - Óculos de Sol Agatha, da Livo. Preço: R$ 499,00


4 - Colar com Pingentes, da Riachuelo. Preço: R$ 79,99


5 - Sandália Debora Germani, na Luiza Goldschmidt. Preço R$ 780,00


6 - Sandália Charms, da Zaxy. Preço: R$ 89,90


7- Nécessaire Maria Pitanga, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 57,00


8 - Espumante Rosé Brut Casa Valduga, no Extraplus. Preço: R$ 89,90


9 - Pulseira New Wish, de Antonio Bernardo. Preço: R$ 445,00


10 - Tênis MZR Osaka Day, da Mizuno. Preço: R$ 599,99 (COMPRE NA AMAZON)

1 - Blusa Mnaga Comprida, de Hering. Preço: R$ 219,99


2 - Relógio Minha Joia, da Condor. Preço R$ 285,00


3 - Obra Acrílica sobre Tecido, de Milena Almeida. Preço: R$ 7.128,00


4 - Pingente Mini Bags Ônix, de Adriana Delmaestro. Preço: R$ 7.990,00


5 - Royal Rosé, de Freixenet. Preço: R$ 129,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)


6 - Sapatilha Tatiane, de Piccadilly . Preço: R$ 199,90 


7 - Classic Crafted Clog, da Crocs. Preço: R$ 369,00


8 - Óculos de Sol, da Zev. Preço: R$ 898,00


9 - Polo Fluid, da Lacoste. Preço: R$ 749,00


10 - Chuck Taylor All Star Denim Cano Alto Azul, da Converse. Preço: R$ 349,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

1 - Cafeteira Espresso PrimaLatte Touch, da  Oster. Preço: R$ 889,00 (COMPRE NA AMAZON)


2 - Polo Listrada, da Le Lis. Preço: R$ 389,90


3 - Camiseta Freedom Is Noise, da John John. Preço: R$ 398,00


4 - Garrafa de Água Térmica Inox. Preço: R$ 40,90 (COMPRE NA AMAZON)


5 - Vestido Estampa Paisley, na Renner. Preço: R$ 159,90


6 - Chinelo Maxi Puffed, da Havaianas. Preço: R$ 129,99


7 - Óculos de Natação Pró Leader, da Speed. Preço: R$ 72,65 (COMPRE NA AMAZON)


8 - Short Feminino, da Live!. Preço: R$ 279,90


9 - Fone de Ouvido Bluetooth P30i, da Anker. Preço: R$ 208,22 (COMPRE NA AMAZON)


10 - Tênis Carina, da Puma. Preço: R$ 236,77 (COMPRE NA AMAZON)

Caro leitor


Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:


1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais


2- Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis


3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

