Dia das Mães: 40 sugestões de presentes para todos os estilos

É hora de escolher o presente do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (09). Por isso, fizemos uma seleção com 40 sugestões de mimos para diversos estilos. Tem roupas, chocolate, acessórios e joias para você fazer bonito na data.
De acessórios que elevam qualquer produção a peças de vestuário que unem bem-estar e design, preparamos um guia de presentes para que você faça uma escolha certeira. Confira abaixo nossa curadoria e encontre o presente que é a cara da sua mãe.
1 - Camisa Pala Franzida, da Maria Filó. Preço: R$ 549,00
2 - Caixa Coração Alado com Flores, de Festar por Bruna Medeiros. Preço: R$ 820,00
3 - Colar Party Pearls Necklace, de Ivana Izoton. Preço: R$ 14.820,00
4 - Óculos de Grau, da YouY. Preço: R$ 399,00
5 - Quadro Cerâmica Mãe é Lar, da Mineral Estúdio. Preço: R$ 296,00
6 - Bolsa Hobo Iga, da Schutz. Preço: R$ 990,00
7 - Rasteira Lunna, da Democrata. Preço: R$ 229,90
8 - Chinelo Slide SLX Commuter Pack, da Rider. Preço: R$ 349,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
9 - Caixa de Bombons Com Amor, de Lacta. Preço: R$16,57 (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)
10 - Pote Térmico Wild Blooms, da Stanleu. Preço: R$ 295,00
1 - Pijama Longo Moon Preto, da Hope Underwear. Preço: R$ 249,90
2 - Pingente Sagrado Coração com gema Malaquita, de Carolina Neves. Preço: R$ 5.900,00
3 - Óculos de Sol Agatha, da Livo. Preço: R$ 499,00
4 - Colar com Pingentes, da Riachuelo. Preço: R$ 79,99
5 - Sandália Debora Germani, na Luiza Goldschmidt. Preço R$ 780,00
6 - Sandália Charms, da Zaxy. Preço: R$ 89,90
7- Nécessaire Maria Pitanga, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 57,00
8 - Espumante Rosé Brut Casa Valduga, no Extraplus. Preço: R$ 89,90
9 - Pulseira New Wish, de Antonio Bernardo. Preço: R$ 445,00
10 - Tênis MZR Osaka Day, da Mizuno. Preço: R$ 599,99 (COMPRE NA AMAZON)
1 - Blusa Mnaga Comprida, de Hering. Preço: R$ 219,99
2 - Relógio Minha Joia, da Condor. Preço R$ 285,00
3 - Obra Acrílica sobre Tecido, de Milena Almeida. Preço: R$ 7.128,00
4 - Pingente Mini Bags Ônix, de Adriana Delmaestro. Preço: R$ 7.990,00
5 - Royal Rosé, de Freixenet. Preço: R$ 129,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
6 - Sapatilha Tatiane, de Piccadilly . Preço: R$ 199,90
7 - Classic Crafted Clog, da Crocs. Preço: R$ 369,00
8 - Óculos de Sol, da Zev. Preço: R$ 898,00
9 - Polo Fluid, da Lacoste. Preço: R$ 749,00
10 - Chuck Taylor All Star Denim Cano Alto Azul, da Converse. Preço: R$ 349,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
1 - Cafeteira Espresso PrimaLatte Touch, da Oster. Preço: R$ 889,00 (COMPRE NA AMAZON)
2 - Polo Listrada, da Le Lis. Preço: R$ 389,90
3 - Camiseta Freedom Is Noise, da John John. Preço: R$ 398,00
4 - Garrafa de Água Térmica Inox. Preço: R$ 40,90 (COMPRE NA AMAZON)
5 - Vestido Estampa Paisley, na Renner. Preço: R$ 159,90
6 - Chinelo Maxi Puffed, da Havaianas. Preço: R$ 129,99
7 - Óculos de Natação Pró Leader, da Speed. Preço: R$ 72,65 (COMPRE NA AMAZON)
8 - Short Feminino, da Live!. Preço: R$ 279,90
9 - Fone de Ouvido Bluetooth P30i, da Anker. Preço: R$ 208,22 (COMPRE NA AMAZON)
10 - Tênis Carina, da Puma. Preço: R$ 236,77 (COMPRE NA AMAZON)
