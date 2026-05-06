Cartórios do ES têm atendimento ampliado para regularizar título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) reforçou o atendimento nos cartórios e intensificou as visitas às unidades na Grande Vitória na reta final para o fechamento do cadastro eleitoral. Eleitores têm até esta quarta-feira (6) para tirar o primeiro título ou regularizar pendências visando à participação no pleito deste ano.





O presidente do Tribunal, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, e o diretor-geral, Alvimar Dias Nascimento, estiveram, entre segunda (4) e terça-feira (5), em cartórios da Serra, de Vitória e Vila Velha, principais colégios eleitorais capixabas, para acompanhar o movimento e os serviços prestados aos eleitores.





As principais procuras são por biometria, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências. Até esta quarta-feira (6), os cartórios de todo o Estado funcionam em horário ampliado, das 9h às 18h. Confira aqui o endereço das unidades.





Na Serra, a comitiva passou por unidades no Centro, em Jacaraípe e em Jardim Limoeiro. Em Vitória, visitou cartórios em Jardim Camburi e no Centro. Nesta terça-feira (5), as visitas ocorreram em Vila Velha. Cariacica encerra o ciclo de vistorias, nesta quarta-feira (6).





Além dos cartórios, os eleitores também podem buscar o atendimento on-line. Para isso, é necessário acessar a aba “autoatendimento eleitoral” no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e selecionar a opção em que você se encaixa. Também é possível conferir se o seu título precisa de algum ajuste. Basta consultar a aba “situação do título”.





Quem não estiver com o título de eleitor regularizado ficará impedido de votar nas eleições deste ano.