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Eleições 2026

Cartórios do ES têm atendimento ampliado para regularizar título de eleitor

Prazo para tirar título ou resolver pendências termina nesta quarta (6); presidente do TRE-ES acompanha serviços em Vitória, Vila Velha e na Serra

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 21:03

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 mai 2026 às 21:03
Presidente do Tribunal acompanha serviços em Serra e Vitória; prazo para regularizar título termina nesta quarta (6)
Equipe do TRE-ES intensificou visitas a cartórios eleitorais nesta semana. Divulgação/ TRE-ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) reforçou o atendimento nos cartórios e intensificou as visitas às unidades na Grande Vitória na reta final para o fechamento do cadastro eleitoral. Eleitores têm até esta quarta-feira (6) para tirar o primeiro título ou regularizar pendências visando à participação no pleito deste ano.


O presidente do Tribunal, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, e o diretor-geral, Alvimar Dias Nascimento, estiveram, entre segunda (4) e terça-feira (5), em cartórios da Serra, de Vitória e Vila Velha, principais colégios eleitorais capixabas, para acompanhar o movimento e os serviços prestados aos eleitores.


As principais procuras são por biometria, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências. Até esta quarta-feira (6), os cartórios de todo o Estado funcionam em horário ampliado, das 9h às 18h. Confira aqui o endereço das unidades.


Na Serra, a comitiva passou por unidades no Centro, em Jacaraípe e em Jardim Limoeiro. Em Vitória, visitou cartórios em Jardim Camburi e no Centro. Nesta terça-feira (5), as visitas ocorreram em Vila Velha. Cariacica encerra o ciclo de vistorias, nesta quarta-feira (6).


Além dos cartórios, os eleitores também podem buscar o atendimento on-line. Para isso, é necessário acessar  a aba “autoatendimento eleitoral” no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e selecionar a opção em que você se encaixa. Também é possível conferir se o seu título precisa de algum ajuste. Basta consultar a aba “situação do título”.


Quem não estiver com o título de eleitor regularizado ficará impedido de votar nas eleições deste ano.

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