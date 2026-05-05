Quaest: eleitores de direita preferem Magno e Pazolini e de esquerda preferem Hartung para governo do ES

Mesmo sem a presença efetiva de Jair Bolsonaro (PL) no cenário pré-eleitoral, nomes ligados ao ex-presidente ou simpatizantes de suas ideias têm alta adesão junto ao eleitorado do Espírito Santo. É o que indica pesquisa Quaest encomendada por A Gazeta, que testou quatro cenários para o primeiro turno com possíveis nomes na disputa pelo governo do Estado.





O levamento indica que o senador Magno Malta (PL) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) figuram como os nomes com maior potencial de voto entre o eleitorado que se considera de direita no Estado. Isso inclui eleitores bolsonaristas e aqueles que se dizem de direita, porém sem adesão à figura do ex-presidente.





Por outro lado, no mesmo recorte, o ex-governador Paulo Hartung (PSD), que ainda não manifestou oficialmente se tentará cargo eletivo neste ano, domina as intenções de voto entre eleitores de esquerda ouvidos no levantamento. O resultado acontece mesmo com um nome diretamente ligado à esquerda também tendo sido testado na pesquisa: Helder Salomão (PT).





No recorte de potencial de voto, conhecimento e rejeição, o senador Magno Malta lidera entre bolsonaristas: 55% o apontam como opção. No mesmo grupo, 25% rejeitam seu nome e 20% dizem não conhecê-lo.





Entre eleitores de direita não bolsonarista, Magno mantém os mesmos 55% de adesão, com 31% de rejeição e 14% de desconhecimento.





Já no campo da esquerda lulista, o cenário se inverte: 52% rejeitam o senador, 20% admitem voto e 28% não o conhecem. A maior rejeição a Magno aparece entre eleitores de esquerda não lulistas, com 83%, contra apenas 5% de adesão.





Entre independentes, sem alinhamento ideológico, Malta registra 25% de potencial de voto, 54% de rejeição e 21% de desconhecimento.





Outro nome competitivo no campo da direita é o do ex-prefeito Lorenzo Pazolini, que deixou o cargo em março e é cotado para disputar o Palácio Anchieta, embora ainda não tenha oficializado candidatura.





Entre a direita não bolsonarista, 42% o veem como opção de voto, enquanto outros 42% dizem não conhecê-lo e 16% o rejeitam. No eleitorado bolsonarista, 39% admitem voto em Pazolini, 21% rejeitam e 40% não o conhecem.





Entre lulistas, o ex-prefeito aparece com 22% de adesão, 33% de rejeição e 45% de desconhecimento. Já entre eleitores de esquerda não lulistas, tem 28% de potencial de voto, 38% de rejeição e 34% de desconhecimento.