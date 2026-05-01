Quaest: Magno tem 46%, Hartung 36%, Helder 33% e Ferraço 31% de rejeição na corrida pelo governo do ES

O senador Magno Malta (PL) desponta como o nome mais rejeitado na corrida pelo comando do governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. É o que indica pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30), que testa diferentes cenários para o Executivo estadual.





No levantamento, encomendado por A Gazeta, 46% dos eleitores entrevistados dizem que nao votariam no senador de jeito nenhum. No mesmo recorte, 34% dos que responderam ao levantamento admitem Magno como possível escolha para o governo, enquanto 20% dizem não conhecer o parlamentar.





O segundo colocado em índice de rejeição é Paulo Hartung (PSD). Segundo a pesquisa, 36% dos eleitores afirmam que não têm o ex-governador como opção de voto. Já 43% dos entrevistados dizem tê-lo como possível escolha na corrida eleitoral visando ao governo do Estado. Ele não é conhecido por 21% dos entrevistados no levantamento.





O deputado federal Helder Salomão (PT) é rejeitado como candidato ao governo por 33% dos entrevistados no levantamento. Ele empata com Hartung em índices de rejeição, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O parlamentar pode ser a opção de voto para 13%, segundo a pesquisa, enquanto 54% afirmam não conhecer o petista.





Candidato à continuidade da gestão de Renato Casagrande (PSB), o governador Ricardo Ferraço (MDB) tem seu nome rejeitado por 31% dos entrevistados, enquanto 37% afirmam conhecê-lo e tê-lo como possível opção de voto. No mesmo recorte, 32% dizem não conhecer o atual chefe do Executivo estadual.





O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) registra o menor índice de rejeição no levantamento, com 23% dos entrevistados dizendo que não votam nele em eventual disputa pelo governo. Ainda no mesmo recorte, 33% afirmam ter o ex-prefeito como possível opção de voto. Pazolini não é conhecido por 44% dos ouvidos na pesquisa.