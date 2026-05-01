Quaest: Magno tem 46%, Hartung 36%, Helder 33% e Ferraço 31% de rejeição na corrida pelo governo do ES

O senador Magno Malta (PL) desponta como o nome mais rejeitado na corrida pelo comando do governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. É o que indica pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30), que testa diferentes cenários para o Executivo estadual.
No levantamento, encomendado por A Gazeta, 46% dos eleitores entrevistados dizem que nao votariam no senador de jeito nenhum. No mesmo recorte, 34% dos que responderam ao levantamento admitem Magno como possível escolha para o governo, enquanto 20% dizem não conhecer o parlamentar.
O segundo colocado em índice de rejeição é Paulo Hartung (PSD). Segundo a pesquisa, 36% dos eleitores afirmam que não têm o ex-governador como opção de voto. Já 43% dos entrevistados dizem tê-lo como possível escolha na corrida eleitoral visando ao governo do Estado. Ele não é conhecido por 21% dos entrevistados no levantamento.
O deputado federal Helder Salomão (PT) é rejeitado como candidato ao governo por 33% dos entrevistados no levantamento. Ele empata com Hartung em índices de rejeição, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O parlamentar pode ser a opção de voto para 13%, segundo a pesquisa, enquanto 54% afirmam não conhecer o petista.
Candidato à continuidade da gestão de Renato Casagrande (PSB), o governador Ricardo Ferraço (MDB) tem seu nome rejeitado por 31% dos entrevistados, enquanto 37% afirmam conhecê-lo e tê-lo como possível opção de voto. No mesmo recorte, 32% dizem não conhecer o atual chefe do Executivo estadual.
O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) registra o menor índice de rejeição no levantamento, com 23% dos entrevistados dizendo que não votam nele em eventual disputa pelo governo. Ainda no mesmo recorte, 33% afirmam ter o ex-prefeito como possível opção de voto. Pazolini não é conhecido por 44% dos ouvidos na pesquisa.
Este é o primeiro levantamento do instituto encomendado por A Gazeta em 2026 com nomes cotados para a disputa pelo Palácio Anchieta. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de abril.
Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.
A oficialização das candidaturas deve ocorrer durante as convenções partidárias, previstas para agosto, seguida do registro na Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.
Metodologia
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.