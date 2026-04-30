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Letícia Gonçalves

Quaest: 67% desconhecem que Ricardo é o pré-candidato apoiado por Casagrande

Outros 23% identificam o governador como o nome endossado pelo ex-chefe do Executivo estadual na corrida pelo Palácio Anchieta

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 20:18

Públicado em 

30 abr 2026 às 20:18
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande e Ricardo Ferraço
Renato Casagrande e Ricardo Ferraço Arte | A Gazeta
Desde o final de 2024, a preferência do então governador Renato Casagrande (PSB) pelo, na época, vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) era evidente na corrida pelo Palácio Anchieta.

Em dezembro de 2025, o socialista, para surpresa de ninguém,
anunciou apoio à pré-candidatura do aliado.

Mas, faltando cerca de cinco meses para o pleito, marcado para 4 de outubro de 2026, 67% dos eleitores do Espírito Santo não sabem que Ricardo é o pré-candidato de Casagrande. 

É o que mostra pesquisa Quaest realizada a pedido de A Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (30). 

Outros 23% souberam responder que Ricardo é o nome apoiado pelo ex-governador.

Não é muito, mas Casagrande ainda é o "cabo eleitoral" mais reconhecido.

Enquanto isso, 17% relacionam o ex-presidente Jair Bolsonaro ao senador Magno Malta (PL), possível candidato ao governo capixaba; e 16% disseram que o presidente Lula (PT) apoia a pré-candidatura do deputado federal Helder Salomão (PT) ao Palácio Anchieta.

O apoio de Lula a Helder, embora esperado, foi divulgado recentemente, em março

Em relação a Magno e Bolsonaro, a relação que se pode fazer entre eles é pelo partido, o PL, e o histórico que os dois têm. Magno quase foi vice de Bolsonaro em 2018, por exemplo.

Mas o senador, embora não descarte a ideia, nem é, de fato, pré-candidato ao governo, de forma que não recebeu apoio do ex-presidente.

INDECISÃO E APATIA


Outros resultados da pesquisa podem explicar os percentuais tímidos das respostas à pergunta "você sabe quem é o candidato de quem?".


Para o leitor que acompanha notícias e análises sobre a política capixaba, algumas informações são óbvias, mas, para os demais eleitores, não.


O engajamento na eleição ainda não "pegou" para a maioria.


Há um dado revelador na pesquisa espontânea — quando os nomes dos possíveis candidatos ao governo não são previamente informados aos entrevistados: 86% estão indecisos.


Ricardo tem 5% das intenções de voto espontâneas, mesmo percentual do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).


Em terceiro aparece... Casagrande, com 2%. O ex-governador nem pode se candidatar, visto que encerrou o segundo mandato consecutivo há menos de um mês.


Com exceção de Helder (1%), os demais pré-candidatos ou possíveis candidatos nem são lembrados pelos eleitores na pesquisa espontânea.

Ou seja, há um mar de falta de informação ou de empolgação com o pleito, o que pode se traduzir em oportunidade.




Metodologia

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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