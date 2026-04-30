Quaest: 67% desconhecem que Ricardo é o pré-candidato apoiado por Casagrande

Desde o final de 2024, a preferência do então governador Renato Casagrande (PSB) pelo, na época, vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) era evidente na corrida pelo Palácio Anchieta.





Em dezembro de 2025, o socialista, para surpresa de ninguém,





Mas, faltando cerca de cinco meses para o pleito, marcado para 4 de outubro de 2026, 67% dos eleitores do Espírito Santo não sabem que Ricardo é o pré-candidato de Casagrande.





É o que mostra pesquisa Quaest realizada a pedido de A Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (30).





Outros 23% souberam responder que Ricardo é o nome apoiado pelo ex-governador.





Não é muito, mas Casagrande ainda é o "cabo eleitoral" mais reconhecido.





Enquanto isso, 17% relacionam o ex-presidente Jair Bolsonaro ao senador Magno Malta (PL), possível candidato ao governo capixaba; e 16% disseram que o presidente Lula (PT) apoia a pré-candidatura do deputado federal Helder Salomão (PT) ao Palácio Anchieta.