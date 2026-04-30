Quaest: 67% desconhecem que Ricardo é o pré-candidato apoiado por Casagrande

Enquanto isso, 17% relacionam o ex-presidente Jair Bolsonaro ao senador Magno Malta (PL), possível candidato ao governo capixaba; e 16% disseram que o presidente Lula (PT) apoia a pré-candidatura do deputado federal Helder Salomão (PT) ao Palácio Anchieta.
INDECISÃO E APATIA
Outros resultados da pesquisa podem explicar os percentuais tímidos das respostas à pergunta "você sabe quem é o candidato de quem?".
Para o leitor que acompanha notícias e análises sobre a política capixaba, algumas informações são óbvias, mas, para os demais eleitores, não.
O engajamento na eleição ainda não "pegou" para a maioria.
Há um dado revelador na pesquisa espontânea — quando os nomes dos possíveis candidatos ao governo não são previamente informados aos entrevistados: 86% estão indecisos.
Ricardo tem 5% das intenções de voto espontâneas, mesmo percentual do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Em terceiro aparece... Casagrande, com 2%. O ex-governador nem pode se candidatar, visto que encerrou o segundo mandato consecutivo há menos de um mês.
Com exceção de Helder (1%), os demais pré-candidatos ou possíveis candidatos nem são lembrados pelos eleitores na pesquisa espontânea.
Ou seja, há um mar de falta de informação ou de empolgação com o pleito, o que pode se traduzir em oportunidade.
Metodologia
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.